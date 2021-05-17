PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

В Україні за добу підтвердили 2 136 випадків Covid-19, понад 6 тис. людей одужали

коронавірус в україні

Згідно зі статистикою МОЗ України, станом на 17 травня коронавірус підтвердили ще у 2 136 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 2 млн 156 тис. Зокрема, захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників.

За добу одужали 6 869 людей, повністю подолали хворобу 1 864 593 українці. До лікарень потрапили ще 1 260 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 48 184 хворих, за добу зафіксували 109 нових летальних випадків.

За добу провели 17 306 тестувань (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген – 5 944).

Читайте
Коли в Україні буде колективний імунітет до коронавірусу - Шмигаль оцінив терміни

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

Крім того, протягом 16 травня щеплення від коронавірусу зробили ще 2 230 людей, від початку вакцинальної кампанії – 940 160 українців.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

  • Київ – 102 випадки/58 щеплень;
  • Вінницька область – 37 випадків/111 щеплень;
  • Волинська область – 102 випадки/182 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 134 випадки/15 щеплень;
  • Донецька область – 190 випадків/17 щеплень;
  • Житомирська область – 93 випадки/118 щеплень;
  • Закарпатська – 10 випадків/41 щеплення;
  • Запорізька область – 98 випадків/10 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 42 випадки/104 щеплення;
  • Київська область – 97 випадків/17 щеплень;
  • Кіровоградська область – 4 випадки/0 щеплень;
  • Луганська область – 10 випадків/90 щеплень;
  • Львівська область – 104 випадки/37 щеплень;
  • Миколаївська область – 122 випадки/15 щеплень;
  • Одеська область – 134 випадки/130 щеплень;
  • Полтавська область – 62 випадки/42 щеплення;
  • Рівненська область – 182 випадки/78 щеплень;
  • Сумська область – 137 випадків/190 щеплень;
  • Тернопільська область – 59 випадків/110 щеплень;
  • Харківська область – 89 випадків/341 щеплення;
  • Херсонська область – 114 випадків/106 щеплень;
  • Хмельницька область – 12 випадків/162 щеплення;
  • Черкаська область – 113 випадків/56 щеплень;
  • Чернівецька область – 59 випадків/116 щеплень;
  • Чернігівська область – 30 випадків/84 щеплення.

Для порівняння, 16 травня коронавірус в Україні підтвердили у 3 620 людей. Загальна кількість інфікованих становила 2 153 864 хворих.

Від Covid-19 станом на 16 травня померли  133 людини, одужав за добу 7 921 хворий.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.

Фото: УНІАН

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка