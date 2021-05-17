Згідно зі статистикою МОЗ України, станом на 17 травня коронавірус підтвердили ще у 2 136 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 2 млн 156 тис. Зокрема, захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників.

За добу одужали 6 869 людей, повністю подолали хворобу 1 864 593 українці. До лікарень потрапили ще 1 260 пацієнтів.

Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 48 184 хворих, за добу зафіксували 109 нових летальних випадків.

За добу провели 17 306 тестувань (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген – 5 944).

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

Крім того, протягом 16 травня щеплення від коронавірусу зробили ще 2 230 людей, від початку вакцинальної кампанії – 940 160 українців.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:

Київ – 102 випадки/58 щеплень;

Вінницька область – 37 випадків/111 щеплень;

Волинська область – 102 випадки/182 щеплення;

Дніпропетровська область – 134 випадки/15 щеплень;

Донецька область – 190 випадків/17 щеплень;

Житомирська область – 93 випадки/118 щеплень;

Закарпатська – 10 випадків/41 щеплення;

Запорізька область – 98 випадків/10 щеплень;

Івано-Франківська область – 42 випадки/104 щеплення;

Київська область – 97 випадків/17 щеплень;

Кіровоградська область – 4 випадки/0 щеплень;

Луганська область – 10 випадків/90 щеплень;

Львівська область – 104 випадки/37 щеплень;

Миколаївська область – 122 випадки/15 щеплень;

Одеська область – 134 випадки/130 щеплень;

Полтавська область – 62 випадки/42 щеплення;

Рівненська область – 182 випадки/78 щеплень;

Сумська область – 137 випадків/190 щеплень;

Тернопільська область – 59 випадків/110 щеплень;

Харківська область – 89 випадків/341 щеплення;

Херсонська область – 114 випадків/106 щеплень;

Хмельницька область – 12 випадків/162 щеплення;

Черкаська область – 113 випадків/56 щеплень;

Чернівецька область – 59 випадків/116 щеплень;

Чернігівська область – 30 випадків/84 щеплення.

Для порівняння, 16 травня коронавірус в Україні підтвердили у 3 620 людей. Загальна кількість інфікованих становила 2 153 864 хворих.

Від Covid-19 станом на 16 травня померли 133 людини, одужав за добу 7 921 хворий.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.