Згідно зі статистикою МОЗ України, станом на 17 травня коронавірус підтвердили ще у 2 136 людей, загальна кількість інфікованих від початку пандемії становить 2 млн 156 тис. Зокрема, захворіли 104 дитини та 47 медпрацівників.
За добу одужали 6 869 людей, повністю подолали хворобу 1 864 593 українці. До лікарень потрапили ще 1 260 пацієнтів.
Водночас від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 48 184 хворих, за добу зафіксували 109 нових летальних випадків.
За добу провели 17 306 тестувань (зокрема методом ПЛР – 9 966, методом ІФА – 1 396, досліджень експрес-тестами на антиген – 5 944).
За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.
Крім того, протягом 16 травня щеплення від коронавірусу зробили ще 2 230 людей, від початку вакцинальної кампанії – 940 160 українців.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень:
- Київ – 102 випадки/58 щеплень;
- Вінницька область – 37 випадків/111 щеплень;
- Волинська область – 102 випадки/182 щеплення;
- Дніпропетровська область – 134 випадки/15 щеплень;
- Донецька область – 190 випадків/17 щеплень;
- Житомирська область – 93 випадки/118 щеплень;
- Закарпатська – 10 випадків/41 щеплення;
- Запорізька область – 98 випадків/10 щеплень;
- Івано-Франківська область – 42 випадки/104 щеплення;
- Київська область – 97 випадків/17 щеплень;
- Кіровоградська область – 4 випадки/0 щеплень;
- Луганська область – 10 випадків/90 щеплень;
- Львівська область – 104 випадки/37 щеплень;
- Миколаївська область – 122 випадки/15 щеплень;
- Одеська область – 134 випадки/130 щеплень;
- Полтавська область – 62 випадки/42 щеплення;
- Рівненська область – 182 випадки/78 щеплень;
- Сумська область – 137 випадків/190 щеплень;
- Тернопільська область – 59 випадків/110 щеплень;
- Харківська область – 89 випадків/341 щеплення;
- Херсонська область – 114 випадків/106 щеплень;
- Хмельницька область – 12 випадків/162 щеплення;
- Черкаська область – 113 випадків/56 щеплень;
- Чернівецька область – 59 випадків/116 щеплень;
- Чернігівська область – 30 випадків/84 щеплення.
Для порівняння, 16 травня коронавірус в Україні підтвердили у 3 620 людей. Загальна кількість інфікованих становила 2 153 864 хворих.
Від Covid-19 станом на 16 травня померли 133 людини, одужав за добу 7 921 хворий.
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Дніпропетровській (530), Київській (277), Донецькій (260), Одеській (231) та Херсонській (194) областях.