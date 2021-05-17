В Україні почали вакцинувати проти коронавірусу людей, які записалися на щеплення через додаток або портал Дія. Перших людей з черги вакцинували минулими вихідними.

Про це доповіли президенту Володимиру Зеленському під час селекторної наради 17 травня. Нині щеплення проти Covid-19 отримують тільки люди, старші за 65 років.

В Україні за весь час вакцинальної кампанії 940 160 громадян отримали щеплення проти коронавірусу, з них 940 158 осіб отримали першу дозу, а 18 394 особи – обидві дози вакцини. 16 травня перше щеплення отримали 922 людини.

Коронавірус в Україні

Станом на 17 травня в Україні коронавірус підтвердили ще у 2 136 людей. За добу одужали 6 869 людей, а померли – 109.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у Донецькій (190), Рівненській (182), Сумській (137), Дніпропетровській (134) та Одеській (134) областях.

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