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Факти / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Другу дозу після AstraZeneca можна робити Pfizer – науковці

вакцинація

Повторне щеплення вакциною Pfizer проти Covid-19 після введення першої дози препаратом AstraZeneca є безпечним та ефективним.

Про це свідчать результати дослідження іспанського державного інституту охорони здоров’я Карлоса III. Дію вакцин почали з’ясовувати після того, як у країні заборонили щеплювати препаратом AstraZeneca людей молодше 60 років.

У дослідженні взяли участь 670 людей від 18 до 59 років, які вже отримали першу дозу вакцини AstraZeneca. З них 450 отримали повторне щеплення вакциною Pfizer. Лише у 1,7% учасників виявили побічні ефекти (головний біль, біль у м’язах та загальна слабкість). За словами одного з керівників дослідження Магдалени Кемпінс, ці симптоми не є серйозними.

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Науковці стверджують, що імунна відповідь у людей, які отримали щеплення препаратом Pfizer, була в 30-40 разів більша, ніж у контрольної групи, яка отримувала лише одну дозу вакцини AstraZeneca.

– Результати підтверджують можливість вакцинації пацієнтів, які отримали першу дозу від AstraZeneca, але рішення не залежить від науковців, – зазначив лікар одного з відділень лікарні Карлоса III Хесус Антоніо Фріас.

Міністр охорони здоров’я Іспанії Кароліна Даріас 7 квітня заявила, що у країні вакциною AstraZeneca щеплюватимуть тільки людей старше 60 років.

Рішення ухвалили через те, що європейські та британські регулятори заявили про потенційний зв’язок між речовиною та випадками тромбозу у людей після вакцинації від Covid-19 препаратом AstraZeneca.

Джерело: Reuters

Фото: Depositphotos

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