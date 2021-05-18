Станом на ранок 18 травня у Києві виявили 425 нових випадків коронавірусу. Загалом за весь період пандемії у столиці зафіксували 202 417 хворих на коронавірус.

За останню добу від ускладнень Covid-19 померли дев’ять мешканців Києва, загалом – 4 959. Щеплення від коронавірусу отримали ще 1 963 особи.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: