PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Майже тисяча госпіталізацій: в Україні виявили 4 095 нових випадків Covid-19

Майже тисяча госпіталізацій: в Україні виявили 4 095 нових випадків Covid-19

Станом на ранок вівторка, 18 травня, коронавірус в Україні підтвердився ще у 4 095 осіб. 

За минулу добу було здійснено понад 61 тис. тестувань. Госпіталізація знадобилася 999 українцям.

Померло від коронавірусу в Україні 48 469 пацієнтів, 285 за останню добу.

Одужало від Covid-19 вже 1,8 млн осіб, 17 751 за останню добу.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), Києві (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

Коронавірус в Україні 18 травня 2021: оперативна статистика МОЗ

Коронавірус і вакцинація в областях

  • Київ – 425 випадків/ 1 963 щеплення;
  • Вінницька область – 44 випадки/ 400 щеплень;
  • Волинська область – 135 випадків/ 481 щеплення;
  • Дніпропетровська область – 220 випадків/ 893 щеплення;
  • Донецька область – 428 випадків/ 1 072 щеплення;
  • Житомирська область – 30 випадків/ 571 щеплення;
  • Закарпатська – 58 випадків/ 628 щеплень;
  • Запорізька область – 265 випадків/ 818 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 73 випадки/ 726 щеплень;
  • Київська область – 229 випадків/ 582 щеплення;
  • Кіровоградська область – 40 випадків/ 531 щеплення;
  • Луганська область – 111 випадків/ 372 щеплення;
  • Львівська область – 118 випадків/ 1 091 щеплення;
  • Миколаївська область – 186 випадків/ 682 щеплення;
  • Одеська область – 148 випадків/ 725 щеплень;
  • Полтавська область – 275 випадків/ 422 щеплення;
  • Рівненська область – 425 випадків/ 428 щеплень;
  • Сумська область – 113 випадків/ 447 щеплень;
  • Тернопільська область – 65 випадків/ 714 щеплень;
  • Харківська область – 259 випадків/ 962 щеплення;
  • Херсонська область – 28 випадків/ 379 щеплень;
  • Хмельницька область – 103 випадки/ 792 щеплення;
  • Черкаська область – 180 випадків/ 616 щеплень;
  • Чернівецька область – 74 випадки/ 522 щеплення;
  • Чернігівська область – 63 випадки/ 415 щеплень.

Вакцинація в Україні

Станом на ранок 18 травня першу дозу вакцини проти коронавірусу в Україні отримали вже 948 330 осіб, ще двоє громадян завершили вакцинацію.

За минулу добу від Covid-19 було щеплено 17 232 людини. Щеплення проводилось 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.

В листі очікування вакцинації перебувають вже 564 929 українців.

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка