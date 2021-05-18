Коронавірус в Україні 18 травня 2021: оперативна статистика МОЗ

Станом на ранок вівторка, 18 травня, коронавірус в Україні підтвердився ще у 4 095 осіб.
За минулу добу було здійснено понад 61 тис. тестувань. Госпіталізація знадобилася 999 українцям.
Померло від коронавірусу в Україні 48 469 пацієнтів, 285 за останню добу.
Одужало від Covid-19 вже 1,8 млн осіб, 17 751 за останню добу.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), Києві (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.
Коронавірус і вакцинація в областях
- Київ – 425 випадків/ 1 963 щеплення;
- Вінницька область – 44 випадки/ 400 щеплень;
- Волинська область – 135 випадків/ 481 щеплення;
- Дніпропетровська область – 220 випадків/ 893 щеплення;
- Донецька область – 428 випадків/ 1 072 щеплення;
- Житомирська область – 30 випадків/ 571 щеплення;
- Закарпатська – 58 випадків/ 628 щеплень;
- Запорізька область – 265 випадків/ 818 щеплень;
- Івано-Франківська область – 73 випадки/ 726 щеплень;
- Київська область – 229 випадків/ 582 щеплення;
- Кіровоградська область – 40 випадків/ 531 щеплення;
- Луганська область – 111 випадків/ 372 щеплення;
- Львівська область – 118 випадків/ 1 091 щеплення;
- Миколаївська область – 186 випадків/ 682 щеплення;
- Одеська область – 148 випадків/ 725 щеплень;
- Полтавська область – 275 випадків/ 422 щеплення;
- Рівненська область – 425 випадків/ 428 щеплень;
- Сумська область – 113 випадків/ 447 щеплень;
- Тернопільська область – 65 випадків/ 714 щеплень;
- Харківська область – 259 випадків/ 962 щеплення;
- Херсонська область – 28 випадків/ 379 щеплень;
- Хмельницька область – 103 випадки/ 792 щеплення;
- Черкаська область – 180 випадків/ 616 щеплень;
- Чернівецька область – 74 випадки/ 522 щеплення;
- Чернігівська область – 63 випадки/ 415 щеплень.
Вакцинація в Україні
Станом на ранок 18 травня першу дозу вакцини проти коронавірусу в Україні отримали вже 948 330 осіб, ще двоє громадян завершили вакцинацію.
За минулу добу від Covid-19 було щеплено 17 232 людини. Щеплення проводилось 266 мобільними бригадами з імунізації та 406 пунктами щеплення.
В листі очікування вакцинації перебувають вже 564 929 українців.
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