Чергову партію вакцини від Pfizer/BioNTech проти коронавірусу в рамках глобальної ініціативи COVAX в Україні очікують на тижні, який почнеться з 7 червня.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час виступу у рамках всеукраїнського форуму Україна 30. Цифровізація 18 травня.

– Партія вакцини Pfizer в рамках глобальної ініціативи COVAX приїхала в Україну – це близько 130 тис. доз. Це одна із поставок з партії 500 тис. доз вакцини, яка буде приходити впродовж цього тижня. Наступну поставку препарату в рамках глобальної ініціативи COVAX ми очікуємо на тижні із 7 червня, – зазначив Ляшко.

Крім того, він додав, що цього тижня до міжнародного аеропорту Київ літаком з Варшави прибудуть нові партії вакцин. ЮНІСЕФ має доправити у країну 473 тис. 850 доз вакцини Comirnaty виробництва компаній Pfizer/BioNTech у рамках ініціативи COVAX, а також розчинник для ін’єкцій.

18 травня Україна вже отримала першу частину з цієї партії – 122 тис. доз. Загалом всю партію вакцини Pfizer планують використати для працівників сфери освіти та пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації.