Розроблено новий портативний тест на коронавірус, який досліджує слину і видає точні результати менше, ніж за 30 хвилин, повідомляє журнал Nature Communications.

Тест виявляє навіть одну вірусну частку на 1-мікролітровую краплю слини.

– Ми розробили швидкий, високочутливий і точний аналіз, а також портативний пристрій на батарейках для тестування Covid-19, яке можна використовувати де завгодно і коли завгодно, – сказав професор хімічної та біомолекулярної інженерії Університету Іллінойсу Хуймінь Чжао.

За оцінками експертів, ціна пристрою становить до 78 доларів, а реагенти обійдуться в 6-7 доларів для одного тесту.

Існуючі технології тестування на Covid-19 дорогі і складні, а також вимагають часу і устаткування і кваліфікованих кадрів. Новим же приладом може користуватися будь-яка людина з мінімальною підготовкою, сказав Чжао.

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Створення нового пристрою стало можливим завдяки системі для створення штучних рестрикційних ферментів, які запрограмовані на розпізнавання і розщеплення певних генів в геномі організму.

Перевага нової технології полягає в тому, що в ньому використовується слина. Її набагато простіше зібрати, і вона менш інвазивна в порівнянні з мазком з носа.

– Грунтуючись на даних, представлених в літературі, точність нашого тесту порівнянна або краще, ніж у інших тестів SARS-CoV-2, – сказав Чжао.

Дослідники також протестували прилад зразками, що містять не тільки коронавірус, а й інші віруси. І він точно ідентифікував зразки, що містять новий коронавірус.

Пристрій може одночасно виявляти не один, а безліч вірусів. У цьому його ще одна перевага перед існуючими тестами.

Багато країн, що живуть за рахунок туризму, відкривають свої кордони. Деякі з них вимагають негативний тест на коронавірус.