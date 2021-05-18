Незважаючи на те, що антидепресанти відіграють важливу роль в лікуванні депресії і тривоги, з початком пандемії спостерігається небачене раніше зростання їх використання. Причому в високих дозах. Але що може статися, коли прийде час припинити лікування?

Одним з наслідків Covid-пандемії, починаючи з березня 2020 року, стало повсюдне погіршення психічного здоров’я. Найбільш поширеними симптомами стали тривога і депресія, як реакція на ізоляцію, брак спілкування, побоювання за своє здоров’я, а також за здоров’я близьких і рідних. Хтось втратив роботу через глобальну економічну кризу, викликаною пандемією. У когось коронавірусна хвороба забрала родичів і друзів.

Чи варто дивуватися тому, що на цьому драматичному тлі кількість рецептів на антидепресанти, які виписуються в усьому світі, зросла до рекордного рівня. Але сильні заспокійливі препарати не можна приймати постійно. Прийде пора відмовитися від них. І ось тут можуть виникнути колосальні проблеми. Іноді це може виглядати, як ломка у наркоманів. Про це пише в The Guardian директор відділу фармації і патології фонду Maudsley NHS Foundation Trust професор Девід Тейлор

– Знаю з особистого досвіду, що, якщо ви не зробите припинення прийому антидепресантів правильним, це може стати досить жахливим досвідом, – попереджає вчений-медик.

Запаморочення, нудота, неспокій, паніка, зміни настрою, потовиділення, збудження, безсоння, кошмари і відчуття поразки електричним струмом – все це загальні симптоми. Жоден з них, за словами професора, не є фізично небезпечним або небезпечним для життя, але – вкрай неприємний.

Раніше стандартна порада лікарів полягала в тому, щоб припиняти прийом антидепресантів протягом чотирьох тижнів. Роблячи це поступово, знижуючи фармакологічні ефекти. Але …

Може здатися логічним зменшити дозу, скажімо, з 20 мг в день до 15 мг, до 10 мг, а потім до 5 мг, а потім припинити прийом взагалі. Однак зі складних причин, пов’язаних з так званим законом масової дії, такий графік зниження призведе до ще більшого зниження ефекту антидепресанту. Симптоми відміни можуть потім прогресувати з кожним кроком вниз, і деяким людям буде дуже важко зупинитися, використовуючи цей метод.

Зайве говорити, наскільки важливо завжди радитися з лікарем, перш ніж прийняти остаточне рішення про прийом антидепресантів. Так, вони дійсно працюють і залишаються важливими засобами лікування депресії і тривоги поряд з поведінковими та психологічними втручаннями. Але при цьому потрібно віддавати собі звіт, що іноді буває дуже важко припинити їх прийом. І хто знає, чи вистачить саме у вас на це мужності і сили волі?

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