Станом на 18 травня у світі зафіксували 164,1 млн нових випадків зараження коронавірусом. Найбільше хворих за добу виявили в Індії (263 тис.), Бразилії (33 тис.) та Аргентині (28 тис.).

За добу у світі померли понад 10 тис. осіб, у яких підтвердили Covid-19. А за весь час пандемії вилікувались від недуги понад 144 млн осіб. Нині нараховується понад 16 млн активних випадків захворювання, з них у критичному стані – 100 тис. пацієнтів.

Головні новини про коронавірус за 18 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні 18 травня коронавірус виявили у 4 095 осіб. За добу майже тисяча українців потрапили до лікарні з цим діагнозом.

Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли 285 людей, а одужали за останню добу – 17 751 людина.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Донецькій (428), Рівненській (425), Києві (425), Полтавській (275) та Запорізькій (265) областях.

Вакцинація в Україні

17 травня щеплення проти коронавірусу отримали 17 232 людини. Загалом першу дозу вакцини проти коронавірусу в Україні отримали вже 948 330 осіб, ще двоє громадян завершили вакцинацію.

Україна отримала нову партію зі 122 850 доз вакцини від Pfizer/BioNTech проти Covid-19 у рамках COVAX. Її використають для імунізації працівників сфери освіти та пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації.

За даними соціологічного опитування Рейтинг у період 13-21 березня 2021 року, 42% населення України не готові вакцинуватися проти коронавірусу, коли вакцина буде доступною. А найчастіше готові вакцинуватися люди старше 51 року – 22%.

Коронавірус у світі

В Індії зафіксували добовий рекорд кількості летальних випадків від Covid-19 – 4 329. Загалом у країні від хвороби померли вже 278 тис. людей.

В Італії пом’якшують карантинні обмеження у регіонах з низьким рівнем інфікування Covid-19. Так, скасовується нічна комендантська година. Тільки маски для обличчя і соціальне дистанціювання залишаться обов’язковими.

Американська компанія Johnson & Johnson вдвічі скоротила постачання вакцини від коронавірусу до Європейського Союзу цього тижня. Згідно з контрактом компанія, в другому кварталі повинна була поставити 55 млн доз вакцини, але поки поставлено менш як 5 млн доз.

Карантин в Україні

Станом на 18 травня 2021 року Донецька область перейшла до помаранчевої зони епідемічної небезпеки. Всі інші області України у жовтій зоні.

Жоден регіон не потрапив до червоної та зеленої зони карантину. Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.