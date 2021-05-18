Вакцина проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech тепер може зберігатися у холодильнику набагато довше, ніж це рекомендувалося раніше.

Про це повідомило Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). У заяві експерти зазначили, що нерозкриті флакони препарату можна буде зберігати у холодильнику до місяця (31 день) замість п’яти днів.

Представник агентства додав, що зміну ухвалили після оцінки додаткових даних дослідження стабільності препарату.

Раніше транспортування і зберігання за дуже низьких температур було одним з основних недоліків вакцини Pfizer. Попередні вимоги до зберігання вакцин Pfizer ускладнили їх використання в деяких частинах світу.

Очікується, що збільшення терміну зберігання вплине на розгортання вакцинації в ЄС.

Раніше терміни зберігання нерозведеної розмороженої вакцини становили:

до шести місяців за температури від -60 до -80;

до 120 годин (п’ять діб) за температури від +2 до +8;

до двох годин за температури до +25.

Після розведення вакцина зберігається шість годин за температури від +2 до +25.

Вакцина Pfizer/BioNTech в Україні

18 травня Україна отримала 122 тис. доз вакцини від Pfizer/BioNTech проти Covid-19 у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Її використають для щеплення працівників сфери освіти та пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації. Детальніше про вакцину Pfizer/BioNTech в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: EMA