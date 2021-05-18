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Факти / Lifestyle
Лариса Божко |

Україна обговорить з Вашингтоном надання вакцин від Covid-19 – Кулеба

Україна обговорить з Вашингтоном надання вакцин від Covid-19 – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу, що надав доручення послу України в США Оксані Маркаровій обговорити можливість отримання вакцин від коронавірусу з Білим домом .

Напередодні президент США Джо Байден оприлюднив план його адміністрації  до кінця червня відправити 80 млн доз вакцин в різні країни.

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– Вчора я доручив послу у Вашингтоні звернутися до Білого дому для предметного обговорення нашої взаємодії на цьому треку. Переконаний, що тут у нас все вдасться, – зазначив міністр.

Президент Байден пообіцяв також  надати до 60 млн доз вакцини AstraZeneca додатково до 20 млн доз вакцини, в які ввійдуть Moderna, Pfizer та Johnson & Johnson, що застосовуються у США.

Але вже до кінця травня Україна отримає від різних країн до півмільйона доз вакцин Pfizer.

Джерело: Європейська правда.

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