Україна отримала нову партію зі 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech проти Covid-19 у рамках глобальної ініціативи COVAX.

Про це повідомила журналіст Фактів ICTV Оксана Михайлова. До кінця цього тижня ЮНІСЕФ доставить всього 473 тисячі доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій.

378 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech використають для щеплення першою та другою дозою проти Covid-19 працівників сфери освіти. Решту доз направлять для пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації.







Україна отримала нову партію вакцини Pfizer у межах COVAX / 2 фотографии

– Зараз додаткові вакцини від Covid-19 поставляються в Україну через механізм COVAX, а це означає, що ми можемо забезпечити доступ до вакцин для більшої кількості людей, фокусуючись на пріоритетних групах, – зазначив представник ВООЗ та голова Бюро ВООЗ в Україні доктор Ярно Хабіхт.

Вакцини Pfizer потребує особливих умов транспортування та зберігання – за температури в межах від -60°C до -80°C. Агентство США з міжнародного розвитку(USAID) забезпечує зберігання та логістику цієї та попередньої партії вакцини Pfizer в Україні.

Раніше в рамках COVAX Україна отримала 117 тисяч доз вакцини Pfizer/BioNTech та 367 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї. Також – близько 140 тис. шприців для розведення вакцин з розчинником та ін’єкцій та більше 1 300 коробок для їх безпечної утилізації.

Детальніше про постачання вакцин від Covid-19 в Україну читайте на Фактах ICTV.