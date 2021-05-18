Україна цього тижня очікує отримати 473 тис. доз вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у соціальних мережах. За його словами, 18 травня в Україну прибула перша частина цієї партії, що складається з 122 850 доз вакцини Pfizer.

Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 473 тис. доз вакцини Pfizer використають для працівників сфери освіти. Їм виділять 378 тис. доз. А решту направлять для пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації.

Читайте Міносвіти оприлюднило алгоритм запису працівників освіти на вакцинацію

За словами головного санітарного лікаря та заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, вакцинація працівників освіти може розпочатися з 24-25 травня. Таке рішення ухвалили через те, що в освітян орієнтовно через місяць розпочнеться сезон відпусток.

Вакцинація в Україні

Станом на 17 травня 2021 року в Україні вакцинували 17 232 людини. Загалом 948 332 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 27 454 особи (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).

Детальніше про вакцинацію в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Максим Степанов