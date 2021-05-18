Україна цього тижня очікує отримати 473 тис. доз вакцини проти коронавірусу виробництва Pfizer/BioNTech.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов у соціальних мережах. За його словами, 18 травня в Україну прибула перша частина цієї партії, що складається з 122 850 доз вакцини Pfizer.
Нещодавно прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 473 тис. доз вакцини Pfizer використають для працівників сфери освіти. Їм виділять 378 тис. доз. А решту направлять для пріоритетних груп із першого та другого етапу вакцинації.
За словами головного санітарного лікаря та заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, вакцинація працівників освіти може розпочатися з 24-25 травня. Таке рішення ухвалили через те, що в освітян орієнтовно через місяць розпочнеться сезон відпусток.
Вакцинація в Україні
Станом на 17 травня 2021 року в Україні вакцинували 17 232 людини. Загалом 948 332 людини щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 948 330 осіб, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 27 454 особи (із них дві особи отримали одну дозу за кордоном).
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Джерело: Максим Степанов