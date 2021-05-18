Україна отримає від Всесвітнього банку $90 млн на боротьбу з коронавірусом – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я уклало угоду зі Світовим банком щодо надання Україні кредиту для боротьби з коронавірусом.
Як повідомили в прес-службі МОЗ, Київ отримає $90 млн.
Гроші підуть на фінансування додаткових заходів щодо боротьби з пандемією Covid-19.
– Угоду укладено в рамках проекту Екстрене реагування на Covid-19 і вакцинація в Україні, – заявили у відомстві.
Повідомляється, що кошти буде розподілено за трьома напрямками:
- 1,1 млрд грн – на покупку додаткових доз вакцини;
- 850 млн грн – на розгортання вакцинації проти Covid-19;
- 550 млн – на збільшення числа проведених ПЛР-тестів.
Угоду з української сторони підписав голова МОЗ Максим Степанов, з боку Світового банку – директор у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі.
Київ попросить у Вашингтона вакцину від Covid-19
Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про намір України попросити у США поставок додаткових доз вакцини від коронавірусу.
Раніше американський президент Джо Байден повідомив про плани своєї адміністрації розіслати 80 млн доз вакцин від Covid-19 в різні країни до кінця червня.
За його словами, країнам, які потребують, буде надано 60 млн доз вакцини AstraZeneca і близько 20 млн доз вакцин від Moderna, Pfizer, а також Johnson & Johnson.