Україна отримає від Всесвітнього банку $90 млн на боротьбу з коронавірусом – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я уклало угоду зі Світовим банком щодо надання Україні кредиту для боротьби з коронавірусом.

Як повідомили в прес-службі МОЗ, Київ отримає $90 млн.

Гроші підуть на фінансування додаткових заходів щодо боротьби з пандемією Covid-19.

– Угоду укладено в рамках проекту Екстрене реагування на Covid-19 і вакцинація в Україні, – заявили у відомстві.

Повідомляється, що кошти буде розподілено за трьома напрямками:

1,1 млрд грн – на покупку додаткових доз вакцини;

850 млн грн – на розгортання вакцинації проти Covid-19;

550 млн – на збільшення числа проведених ПЛР-тестів.

Угоду з української сторони підписав голова МОЗ Максим Степанов, з боку Світового банку – директор у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банерджі.

Київ попросить у Вашингтона вакцину від Covid-19

Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про намір України попросити у США поставок додаткових доз вакцини від коронавірусу.

Раніше американський президент Джо Байден повідомив про плани своєї адміністрації розіслати 80 млн доз вакцин від Covid-19 в різні країни до кінця червня.

За його словами, країнам, які потребують, буде надано 60 млн доз вакцини AstraZeneca і близько 20 млн доз вакцин від Moderna, Pfizer, а також Johnson & Johnson.