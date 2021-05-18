Вже почали перемовини: Степанов розповів про поставки вакцини у 2022 році

Україна вже почала переговори про постачання вакцини від коронавірусу на 2022 рік.

Як повідомив екс-міністр охорони здоров’я Максим Степанов, переговори, зокрема, ведуться з власником компанії Serum Institute Сайрусом Пунавала.

– Ми вже обговорили поставки на 2022-23 роки, – сказав Степанов, відповідаючи на запитання нардепів перед голосуванням щодо його відставки.

Колишній глава МОЗ відзначив, що переговори проводилися під час візиту Пунавала до Києва.

Україна попросила у США вакцину від коронавірусу

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що доручив послу України в США Оксані Маркаровій обговорити з Вашингтоном можливість отримання вакцин від коронавірусу.

Раніше президент США Джо Байден оприлюднив план своєї адміністрації про надання 80 млн доз вакцин в різні країни.

60 млн доз буде надано компанією AstraZeneca, а ще 20 млн доз – Moderna, Pfizer і Johnson & Johnson.