Мінімальна кількість захворювань на грип та ГРВІ в 2020-2021 роках продемонструвало ефективність елементарних правил гігієни, яких ми стали неухильно дотримуватися для обмеження передачі коронавірусу. Втім, з огляду на розмах пандемії, це, звичайно ж, невелика втіха. Але все ж…

Саме про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Frontiers in Public Health дослідниками Університету Concordia з США. Вивчивши дані щодо захворюваність на грип за 2020 рік в Канаді, США, Австралії і Бразилії, вчені показали очевидний взаємозв’язок між вживанням заходів по зниженню Covid-19, таких як миття рук, маски і соціальна дистанція, і поширенням щорічного грипу.

– Ці превентивні заходи практично усунули грип в країнах, де він може вбивати десятки тисяч людей на рік, навіть не дивлячись на те, що число випадків Covid-19 різко зросло, – відзначає науковий співробітник Concordia Йована Стоянович – Це красномовно свідчить про те, наскільки заразний Covid-19 в порівнянні з грипом.

Ці результати пропонують наочні уроки для органів охорони здоров’я, оскільки ми дивимося на майбутнє після пандемії, відзначають автори статті.

Вони підкреслюють: грип особливо небезпечний для людей похилого віку, людей з респіраторними захворюваннями і так далі. Тому, коли ми взаємодіємо з представниками груп підвищеного ризику, то повинні дотримуватися деяких запобіжних заходів таких як миття рук, носіння масок і соціальна дистанція. Зараз ми до цього звикли, тому, ймовірно, непогано було б підтримувати цей режим гігієни і після того, як з пандемією коронавірусу буде покінчено.

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Джерело: Concordia