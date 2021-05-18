PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Lifestyle
Вікторія Яснопольська |

Якщо ви не хворіли на грип, скажіть спасибі Covid-19 – вчені

грипп

Мінімальна кількість захворювань на грип та ГРВІ в 2020-2021 роках продемонструвало ефективність елементарних правил гігієни, яких ми стали неухильно дотримуватися для обмеження передачі коронавірусу. Втім, з огляду на розмах пандемії, це, звичайно ж, невелика втіха. Але все ж…

Читайте
Який ризик заразитися Covid-19 у стоматолога - дослідження

Саме про це йдеться в статті, опублікованій в журналі Frontiers in Public Health дослідниками Університету Concordia з США. Вивчивши дані щодо захворюваність на грип за 2020 рік в Канаді, США, Австралії і Бразилії, вчені показали очевидний взаємозв’язок між вживанням заходів по зниженню Covid-19, таких як миття рук, маски і соціальна дистанція, і поширенням щорічного грипу.

– Ці превентивні заходи практично усунули грип в країнах, де він може вбивати десятки тисяч людей на рік, навіть не дивлячись на те, що число випадків Covid-19 різко зросло, – відзначає науковий співробітник Concordia Йована Стоянович – Це красномовно свідчить про те, наскільки заразний Covid-19 в порівнянні з грипом.

Ці результати пропонують наочні уроки для органів охорони здоров’я, оскільки ми дивимося на майбутнє після пандемії, відзначають автори статті.

Вони підкреслюють: грип особливо небезпечний для людей похилого віку, людей з респіраторними захворюваннями і так далі. Тому, коли ми взаємодіємо з представниками груп підвищеного ризику, то повинні дотримуватися деяких запобіжних заходів таких як миття рук, носіння масок і соціальна дистанція. Зараз ми до цього звикли, тому, ймовірно, непогано було б підтримувати цей режим гігієни і після того, як з пандемією коронавірусу буде покінчено.

Читайте також про те, про яку нову залежність,  породжену пандемією, попереджають вчені.

Джерело: Concordia

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка