Якщо у вас виникла необхідність терміново полікувати зуби, рушайте до лікаря сміливо і без страху підхопити коронавірус. Дослідження, проведене Університетом штату Огайо в США, довело практично повну безпеку стоматологічних процедур.

Побоювання заразитися смертельно небезпечною хворобою у переважної більшості потенційних пацієнтів стоматологів грунтувалися на розумінні того, що коронавірус поширюється повітряно-крапельним шляхом. Здавалося б, вже де-де, а в зубному кабінеті цих шляхів більш ніж достатньо! Адже там доводиться практично весь час тримати рот відкритим.

Щоб чи довести, або спростувати це переконання, вчені ретельно проаналізували генетичний склад мікроорганізмів, взятих з повітря як раз під час стоматологічних процедур.

З’ясувався цікавий факт. Навіть, якщо в слині пацієнта і були виявлені ознаки коронавірусної інфекції, що протікає безсимптомно, то аерозолі, які утворюються під час роботи стоматолога, не показали взагалі ніяких ознак наявності Covid-19.

– Сподіваюся, це заспокоїть багатьох пацієнтів, якщо тепер вони буду знати, що саме вода з ультразвукового стоматологічного обладнання викликає появу бактерій. Але вода, це – не слина! Так що ризик поширення інфекції мізерно малий, – зазначив провідний автор дослідження, професор пародонтології Університету штату Огайо Пурніма Кумар.

Однак, уточнює вчений, ми не повинні випускати з уваги той факт, що коронавірус поширюється через аерозоль. Тобто розмови, кашель або чхання в стоматологічному кабінеті, як і раніше, можуть нести високий ризик передачі хвороби.

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