Чому українці відчувають стрес під час пандемії Covid-19

Протягом останнього року 81% жителів України відчували стрес та сильний рівень суб’єктивного стресу, що пов’язаний з пандемією Covid-19.

Про це свідчать результати дослідження Градус здоров’я, яке провела компанія Gradus Research, з метою широкого моніторингу стану українців в умовах нової реальності.

Опитування міського населення проводили раз в 1-2 місяці, за результатами якого вимірювали зміни у самопочутті, рівень стресу та рівні доходу.

З’ясувалося, що причиною стресу українців є не сама хвороба, а наслідки коронавірусної кризи: фінансові труднощі (37%), робочі питання (29%), сімейні відносини (28%), стан власного здоров’я і здоров’я близьких (23%).

Крім того, рівень суб’єктивного стресу підвищується на піку кожної хвилі захворюваності та локдауну. Найбільше відчувають стрес жінки та молодь.

Також результати опитування свідчать про те, що українці стали більше усвідомлювати той факт, що ймовірність зараження Covid-19 – досить висока: у квітні 2020 роки так вважало 35% опитаних, на цей час – 51%.

Лише 29% у квітня 2021 року відповіли, що хочуть вакцинуватися проти Covid-19, але це більше у порівнянні з лютим 2021 року, коли вакцинуватися хотіли 17%.











81% українців відчувають стрес під час пандемії Covid-19 – опитування / 3 фотографии

Дослідження провели методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 тис. жителів у віці 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення – 27 квітня 2021 року, розмір вибірки: 1 005 респондентів.



Нещодавнє опитування групи Рейтинг свідчить про те, що більше третини мешканців Києва, а саме 37%, заявили, що вже перехворіли на коронавірус. А 64% опитаних стверджують, що отримали позитивний тест.

Джерело: Gradus Research