В Австралії науковці розробили та досліджують ефективність нової терапії проти коронавірусу.

За інформацією прес-служби Університету Гріффіта, під час цього підходу використовується технологія РНК, яка називається siRNA (small-interfering RNA), зокрема ліпідні наночастинки міРНК. Її застосовують, щоб атакувати геном вірусу безпосередньо.

– Лікування вірусоспецифічною siRNA знижує вірусне навантаження на 99,9%. Ці невидимі наночастинки можуть бути доправлені до широкого спектру клітин легенів, де протистоятимуть вірусним генам, – сказав співпровідний дослідник, професор Найджел Макміллан із MHIQ.

У перспективі цей метод можна використовувати не лише для боротьби з “диким” коронавірусом, а й із його штамами, заявляють науковці.

Автори терапії – міжнародна група науковців з Інституту здоров’я Мензиса Квінсленда (MHIQ) в Університеті Гріффіта та фахівці Центру дослідження і лікування раку City of Hope.

Поки що випробування цього методу лікування провели на мишах, на черзі – дослідження на людях.

Лікування коронавірусу

Із моменту появи коронавірусу у світі науковці працюють над ліками, які допомогли б боротися з вірусом.

Також фахівці розробили рекомендації щодо лікування хвороби.

Детальніше про лікування коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Griffith University