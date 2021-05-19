Знедавна на слуху з’явилося цікаве слово біохакінг. Хтось асоціює його з хакерами, хтось з біологією, та насправді, воно тісно пов’язане з медициною і здоров’ям.

Про те, що ж таке біохакінг і чи дійсно це щось новомодне, Факти ICTV говорили з лікарем терапевтом та ендокринологом клініки Оберіг Оленою Антонюк.

– Насправді біохакінг – це напрямок профілактичної медицини, в якому все працює для збереження здорового довголіття людини – сказала лікар. – Так, слово нове, але принципи біохакінгу з’явилися задовго до цієї назви. Іще Микола Пирогов говорив, що профілактичній медицині належить майбутнє.

Уже зараз велику увагу лікарі приділяють режиму сну, харчуванню, фізичній активності – важливим факторам, що формують здоров’я.

Насправді, це дуже перспективний напрям розвитку медицини, тому що, по-перше, можна виявити не тільки хвороби на ранній стадії розвитку, а й побачити, чи є у людини схильність до певної патології. Це досягається новими технологічними методами досліджень, включаючи генетичні дослідження. По-друге, мінімізується застосування препаратів, обмежуючи їх найбільш доцільними.

– Якось ми з європейськими колегами у Роттердамі обговорювали важливі питання щодо профілактики цукрового діабету, – повідомила Олена Антонюк. – Завдяки превентивним методам можна не тільки виявити фактори ризику: ожиріння, обтяжена спадковість, ранні передвісники порушення вуглеводного обміну, а й здійснити розворот на 180 градусів від діабету.

Щоб отримати повну картину про поточний стан здоров’я пацієнта, його направляють на детальне обстеження. Потім на підставі лабораторних показників (визначення вмісту в організмі певних речовин, вітаміну D, заліза, фолієвої кислоти чи вітаміну В12) та деталізації харчових звичок, фізичної активності розробляється програма подальших дій. Сюди входить, якщо необхідно, лікування виявлених хвороб, корекція наявних порушень, а також поради щодо профілактики можливих захворювань, до яких схильна конкретна людина.

Сюди входить, якщо необхідно, лікування виявлених хвороб, корекція наявних порушень, а також поради щодо профілактики можливих захворювань, до яких схильна конкретна людина.

– Широке обстеження дає можливість отримати інформацію про стан здоров’я, а це передбачає візит до лікаря і узгодження індивідуальної програми, – підкреслює Олена Антонюк. – Неправильно, коли людина сама вирішує, які аналізи їй здавати, або ж здає все підряд.

За словами лікаря, повинен бути компас і дороговказ з урахуванням певних показників і обставин. Керувати і вибирати напрям профілактики має сімейний лікар або терапевт, якому людина довіряє.

Виходячи з того, що для розроблення дорожньої карти у світ здоров’я та довголіття потрібно пройти немало обстежень, а потім коригувати результати, відвідуючи лікаря, біохакінг – задоволення недешеве.

Але ніхто не забороняє самостійно пройти профілактичне обстеження у районній поліклініці і вже потім мати можливість обговорювати з лікарем подальше життя.

– Я раджу щороку проходити обстеження у спеціалістів, – говорить лікар. – Для жінок є обов’язковим щорічний огляд гінеколога і мамолога з проведенням УЗД молочних залоз або мамографії. Чоловікам варто відвідати уролога. Також слід запропонувати виконати колоноскопію, гастроскопію та здати аналізи крові, зокрема, печінкові, ниркові проби, загальний аналіз кров, ліпідограму тощо.

Це все є профілактикою хронічних захворювань, у т.ч. онкологічних, серцево-судинних, ендокринних.

Разом з цим лікар з’ясовує і звички пацієнта: характер харчування (частота вживання продуктів тваринного походження, овочів та фруктів, практика вегетаріанства/веганства), чи є скарги з боку органів травлення або прояви порушення обміну речовин.

Біохакінг у багатьох країнах називають медициною для здорових людей, які хочуть досягти довголіття. У нас таких мало, але якщо людина майже здорова, то рекомендації лікаря обмежуються порадами дотримуватися режиму сну, праці та відпочинку, плюс призначення вітамінів.

Добре, якщо людина займається спортом, духовними практиками, медитує. Це позитивно позначається на психологічному стані, а згодом і на фізичному. Раціональну психотерапію не слід відкидати, тому що вона практикувалася ще у ті давні часи, коли пацієнта намагалися заспокоїти, навчити жити в мирі та злагоді зі своїм сумлінням, багато рухатися і не зловживати їжею.

Отже, біохакінг може бути доступним для будь-якої людини, якщо вона свідома та поважає себе і своє здоров’я.

Гіподинамія може бути причиною виникнення багатьох хвороб від гіпертонії до цукрового діабету.