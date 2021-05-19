В Україні 18 травня з коронавірусом або підозрою на нього госпіталізували 918 пацієнтів. Всього у лікарнях перебуває 2 271 особа.

Про це свідчать дані на порталі СОТА від Ради національної безпеки та оборони. За добу виписали 2 334 пацієнти.

Найвищий рівень завантаженості ліжок інтенсивної терапії пацієнтами з коронавірусом – в Харківській області (68,9%), Кіровоградській (65,4%) і Запорізькій (61,6%). Середній показник в Україні – 43,9%.

Напружена ситуація із зайнятістю ліжок у Харківській, Луганській, Донецькій, Рівненській, Одеській, Дніпропетровській областях. Загалом в Україні зайняті 29,4% ліжок.

До апаратів ШВЛ у регіонах підключені 1 072 пацієнти. Найбільше людям з коронавірусом знадобився кисень у Харківській області – 42%, Луганській – 39,8%, Сумській – 38,5% областях.

Коронавірус в Україні

Станом на 19 травня в Україні зафіксували 5 138 нових випадків Covid-19. За час пандемії в Україні 48 696 людей померло від вірусу, за добу – 227.

Найбільше нових випадків зараження коронавірусом зафіксували у Києві, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях.

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Джерело: СОТА