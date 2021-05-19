Компанія Google представила додаток зі штучним інтелектом, за допомогою якого люди зможуть визначити стан їхньої шкіри, волосся та нігтів.

У компанії стверджують, що вони фіксують майже 10 млрд пошукових запитів про проблеми зі шкірою, нігтями та волоссям щороку. Тому вони вирішили створити окремий додаток, щоб люди одразу розуміли, що сталося, а не шукали симптоми у різних джерелах.

У додатку люди повинні зробити три знімки шкіри, волосся чи нігтів із різних сторін. А потім відповісти на питання, що стосуються симптомів, типу шкіри, як давно виникла проблема та інше. Штучний інтелект може розпізнати 288 станів шкіри, нігтів та волосся, аналізуючи фото та відповіді.

Додаток запропонує перелік можливих захворювань, відповіді на найпоширеніші запитання щодо них та зображення зі схожими проблемами.

Компанія наголосила, що цей інструмент не медична діагностика та не може замінити похід до лікаря.

Застосунок розробляли протягом трьох років. Інструмент планують у тестовому форматі запустити до кінця 2021 року.

Меланома – це злоякісне захворювання, яке походить із пігментних клітин і становить до 20% раку шкіри. Ці ознаки можуть свідчити про ранній розвиток меланоми: асиметрія та розмір родимки, вкраплення, гранули або прожилки сірого, чорного, рожевого кольорів, кровоточивість.

Джерело: Google