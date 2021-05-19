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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

За добу 477 жителів Києва захворіли на коронавірус

карантин у києві

Станом на ранок 19 травня коронавірус у Києві виявили ще у 477 осіб.

За весь період пандемії у столиці зафіксували 202 894 випадки коронавірусу.

Померли від коронавірусу в Києві 4 972 пацієнти, 13 за останню добу.

Одужали від Covid-19 вже 134 959 киян, 1 880 за останню добу.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Фото: УНІАН

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