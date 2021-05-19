Станом на ранок 19 травня коронавірус у Києві виявили ще у 477 осіб.

За весь період пандемії у столиці зафіксували 202 894 випадки коронавірусу.

Померли від коронавірусу в Києві 4 972 пацієнти, 13 за останню добу.

Одужали від Covid-19 вже 134 959 киян, 1 880 за останню добу.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: