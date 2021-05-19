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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Не 20 років. Дослідники з’ясували, який період життя люди вважають найкращими роками

Не 20 років. Дослідники з’ясували, який період життя люди вважають найкращими роками

Дослідники з’ясували, який період люди називають найкращими роками життя.

У США провели дослідження, яке продемонструвало, що це не 20 років.

Під час опитування, проведеного компанією OnePoll, більшість респондентів відповіли, що хотіли б залишитися у 36-річному віці.

Водночас, згідно з даними, четверо з 10 опитаних сказали, що ніколи не хотіли б повернутися у свої 20.

Також понад половина респондентів заявила, що вони, на їхню думку, не лише виглядають молодшими за свій справжній вік (у середньому на п’ять років), а й відчувають себе молодшими (у середньому на шість років).

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В опитуванні брали участь 2 000 американців.

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Джерело: SWNS digital

Фото: Pexels

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