Про деякі особливості професії та професійні секрети Фактам ICTV розказала лікар анестезіолог-реаніматолог Дарія Семчук.

Деякі люди, навіть не потрапляючи до операційних та палат інтенсивної терапії (реанімації), бояться усього, що ними пов’язано: наркозу, інтубації, виходу з наркозу. Вони ж розповсюджують найбезглуздіші міфи про це.

Наприклад, кажуть, що наркоз забирає декілька років життя.

– І віддає їх анестезіологу, – сміється лікар. – Це – міф. Я не чула ніколи, про таке.

А ще ходять чутки, що до складу анестезії входять наркотики?

– Оце правда, – погоджується лікар. – До складу анестезії входять наркотичні речовини, бо коли під час оперативного втручання людину ріжуть чи шиють, потрібно використовувати сильні анальгетики, щоб людина не відчувала болю. А також, щоб вона максимально комфортно почувалася після операції. Для цього наркотики вводять у склад анестезії. Читайте Перша посмертна трансплантація в 2021: у Львові врятували одразу п’ятьох людей

Дехто стверджує, що і алкоголь добре впорається з болем, а отже, його можна теж застосовувати при якихось втручаннях.

– Алкоголь дещо знижує чутливість, ступінь реакції на біль, у деяких осіб він навіть відключає свідомість, але алкоголь не знеболює, – стверджує анестезіолог. – Це міф.

Так, велика кількість алкоголю може відключити свідомість, але після цього буде не дуже приємно. А от наркоз кажуть, ще й викликає позитивні емоції, викликає ейфорію.

– Це як кому пощастить – каже Дарія Семчук. – Дехто, дійсно каже, що відчував приємні почуття, навіть бачив приємні картинки, а дехто дуже важко реагує на наркоз, а є й такі, що нічого не відчувають і не пам’ятають.

А що ж входить до складу анестезії, що вона так діє на організм?

– Склад анестезії залежить від характеру оперативного втручання, часу, за який потрібно виконати втручання, виду анестезії – загальна, регіональна (місцева), епідуральна (укол у спину), – розповідає лікар.

Компоненти всіх видів анестезії можуть дуже відрізнятися. Їх є безліч, але є так би мовити три кити, на яких базується анестезія: наркотичний анальгетик, міорелаксація, щоб відключити м’язи, і седація, компонент, який відключає свідомість.

– Якщо все розраховано правильно, і бригада анестезіологів не прогавила час введення дози наркотичного анальгетика, то людина при будь-якій анестезії нічого не почує, не буде відчувати болю і при загальному наркозі не прокинеться посеред операції, – стверджує Семчук.

За цим та за кількістю наркозу, за часом, коли потрібно вводити його слідкує не тільки лікар-анестезіолог, а й сестра-анестезист. Без неї працювати було б дуже важко.

Без медсестри можна тільки у польових умовах, коли щось раптом трапилось поза стінами клініки. Та для цього у анестезіолога є чарівна косметичка, де зберігаються предмети, які здатні врятувати життя у будь-якій ситуації.

Реаніматолог. На нього анестезіолог перетворюється після операції. В палаті інтенсивної терапії, куди привозять пацієнтів з операційної, праця не з легких. Тут потрібно не тільки подивитися показники медичного устаткування, а й допомогти пацієнтам, підтримати їх. Когось фізично, когось морально.

– Є цікаві спостереження, – говорить Дарія Семчук. – Люди, які налаштовані на негатив, частіше помирають. А оптимісти, навіть, коли вже всі втратили надію, раптом дивують тим, що приходять до тями і одужують.

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