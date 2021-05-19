Літо – благодатний час. Море, річка, гори, дача. Зараз часто подорожують на велосипедах, скутерах та автомобілях, відпочивають у наметах. Щоб не затьмарити свій відпочинок травмами, потрібно бути обачними, але не завжди це вдається.

Про те, які травми найчастіше трапляються в літню пору, і як допомогти постраждалому, Фактам ICTV розповів лікар-травматолог, к.м.н. Юрій Ставінський.

– Коронавірус вніс свої корективи навіть у роботу травматологів, – зазначає Юрій Ставінський. – Останнім часом у травмпунктах стало менше звернень. Але все ж знати, як при нагоді допомогти постраждалому потрібно.

Перед поїздкою на відпочинок внесіть у смартфон адреси й телефони медичних закладів, що розташовані найближче до місця відпочинку, і дорогою туди, щоб не розгубитися, коли знадобиться лікар.

Найперше правило, яке потрібно виконувати: не знаєш, як допомогти, знайди того, хто знає. Сам не поспішай що-небудь робити, щоб не нашкодити.

Вивих. Людина підвернула ногу або внаслідок падіння, незручного руху вивихнула її. В такому разі не варто смикати і вправляти її самостійно. Якщо є можливості прикласти холод, зробіть це. Зафіксуйте кінцівку щільною пов’язкою і їдьте в травмпункт.

Перелом. Зламану ногу або руку треба знерухомити, наклавши шину. Як шину можна використати дошку, гілку або що-небудь, що підходить для цього. Зафіксуйте її також підручними засобами або бинтом. Постраждалому дайте знеболювальний засіб. І транспортуйте до найближчого медзакладу.

Голова. Сильний біль після удару головою, запаморочення, нудота свідчать про струс мозку. Покладіть постраждалого в машину і везіть до лікарні.

Якщо є пошкодження шкірних покривів, промийте рану водою з милом, накладіть чисту тканину. Якщо кров не зупиняється, поспішіть до лікарів, які знають, коли накласти шви, а коли достатньо і пластиру.

Садна. Дрібні садна можна промити водою з милом, обробити краї (!) рани, а не саму рану, йодом, забинтувати. Рвані рани також потрібно промити і звернутися до медиків. Цілком можливо, що знадобиться допомога хірургів.

Порізи. З дрібними порізами можна впоратися самостійно, промивши ранку і забинтувавши її. А от при пошкодженні великих судин необхідно накласти джгут і якнайшвидше їхати в лікувальний заклад.

Якщо сталася страшне – відсікли палець або кисть, зупиніть кров за допомогою джгута, покладіть відрізану частину в пакет і в холод. Везіть пораненого до найближчої лікарні, можете зателефонувати туди дорогою і повідомити про випадок. Медики будуть готові діяти і відправлять постраждалого до найближчого центру мікрохірургії, може навіть за допомогою санавіації. Зараз цілком можливо врятувати руку або палець, пришивши їх.

Травма при пірнанні. У разі пошкодження шийного відділу хребта при пірнанні в незнайомих місцях допомогти може тільки реакція друзів або людей, що перебувають неподалік, оскільки сам постраждалий не зможе виплисти і загине. Якщо вам вдалося вчасно витягнути такого на берег, негайно викликайте швидку. Не чіпайте його, щоб не нашкодити ще більше.

Але краще, звісно, не випробовувати долю і бути уважними на відпочинку до себе, до людей навколо, до дітей.

– Звісно, було б ідеально, якби ще в школах навчали старшокласників надавати долікарську допомогу, – висловив думку Юрій Ставінський. – Тоді б знизилася і смертність від нещасних випадків і травм, і інвалідизація. А туристам рекомендую пройти курси з надання першої медичної допомоги при медицині катастроф.

Українська співачка Alyosha пройшла курси долікарської допомоги і зазначила, що в сучасних реаліях це вкрай необхідно.