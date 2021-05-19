Багато українців не хочуть вакцинуватися від Covid-19 через недовіру до вакцин. Особливо турбуються через мРНК-вакцини. В Україні така є тільки одна – Pfizer.

– Технологія виробництва цих вакцин не нова. Вона розроблялася вченими всього світу протягом кілька років. Просто на масовий випуск і більш ретельне дослідження довгий час не було достатньо коштів, – розповіла на прес-конференції Укрінформу сімейний лікар, співзасновник ГО Медичні Лідери Дарина Дмитрівська.

За словами Дарини Дмитрівської, ці препарати важливі не тільки в плані вакцинації, а й у випадках, коли організм людини з тих чи інших причин не виробляє певний білок. Щоб заповнити цю прогалину, вони дають можливість вставити в ланцюжок РНК відсутню ланку, яка, власне, і відповідає за вироблення тієї чи іншої речовини, без якої організм не може нормально функціонувати.

Коли ми говоримо про Covid-19, мова йде про те, щоб наші клітини якийсь час виробляли необхідний для імунної відповіді той самий шипований спайк-білок, який утворює корону на поверхні коронавірусу.

З початком пандемії в технологію виробництва м-РНК-вакцин почали вкладати величезні кошти і уряди окремих країн, і профільні комерційні компанії. Щоб прискорити дослідження і випустити препарат якомога швидше.

Якщо не брати до уваги абсолютно мізерний відсоток анафілактичних реакцій, які може дати будь-який інший препарат і будь-яка інша вакцина, мРНК-вакцини є абсолютно безпечними.

Дані вакцини в перші три дні післч введенням ожуть викликати очікувані реакції у вигляді невеликої температури, ломоти в тілі, хворобливість і почервоніння місця ін’єкції, втім, знову-таки, як і на будь-яку іншу вакцину. Що говорить про те, що імунітет працює.

Дія м-РНК-вакцини розраховане на кілька циклів, протягом яких активна речовина продукує згаданий вище спайк-білок. Потім вона перестає бути активною і виводиться з організму. Тоді наші клітини, образно кажучи, повертаються до свого звичайного життя. Але, підкреслимо, будь-яких необоротних змін в організмі після мРНК-вакцинації не відбувається. Це абсолютно точно.

Чи потрібно відразу після Covid-щеплення до лікаря?

Відразу після вакцинації людина протягом не менше півгодини повиннна знаходитися в тому лікувальному закладі, де зробили щеплення, щоб відстежити можливу анафілактичну реакцію.

Якщо ж анафілаксія все-таки трапилася, у медпрацівників є все необхідне, щоб відразу ж надати першу допомогу.

– Будь-які випадки, коли в період до двох тижнів після щеплення погіршується самопочуття, з’являються тривожні симптоми слід звертатися до лікаря, – наполягає Дарина Дмитрівська.

Швидше за все, це не буде безпосередньо пов’язано з вакциною, але така документація в лікувальних установах ведеться. Це потрібно для того, щоб виробник вакцин або Міністерство охорони здоров’я могли бачити, що після введення тієї чи іншої вакцини скарг стає більше і є реальний привід досліджувати можливий їх зв’язок з введенням вакцини.

Навіть якщо у людини стався напад апендициту через три дні після щеплення, і ми розуміємо, що одне з іншим не пов’язано, все одно краще звернутися до лікаря і обов’язково зафіксувати цей випадок.

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