19 травня – Міжнародний день сімейного лікаря. З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров’я, відзначається щороку 19 травня.

Для України інститут сімейної медицини, як то кажуть, справа молода. З’явився тільки в 2018-му. На сьогодні сімейних лікарів у нас вже близько 15 тисяч. За минулі три роки з ними підписали декларації понад 30 млн українців.

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Якщо дивитися в корінь, то умови роботи від перейменування старого доброго терапевта в сімейного лікаря особливо не змінилися. Ті ж кабінети, ті ж ділянки. Але і без нововведень, звичайно ж, не обійшлося.

Головне з них – пряма залежність розміру заробітної плати сімейного лікаря від кількості підписаних декларацій. Офіційно це називається – гроші ходять за пацієнтом.

– Три роки тому, коли все тільки починалося, середня сума за одного пацієнта, в залежності від його віку, становила 370 грн на рік. Ліміт декларацій для одного лікаря доходив до 1 800, – розповіла Фактам ICTV сімейний лікар одного з державних медичних установ Києва Людмила Сердюк. – Потім, року півтора тому, ставку підвищили в середньому до 650 грн.

Як розповіла Людмила Сердюк, робочий день у неї ненормований. Особливо в нинішні коронавірусні часи. Декларацію з нею підписали близько 700 чоловік. Як і в колишню терапевтичну бутність, після прийому в поліклініці по чотири-шість годин на день, вона ходить по викликах і консультує онлайн. Нерідко пацієнти телефонують додому, іноді в досить пізній час, нерідко у вихідні дні. І з цим нічого не поробиш.

Тому що сімейні лікарі на зв’язку зі своїми підопічними не тільки 24 години на добу, але практично все життя: від народження до останнього подиху. І в цьому їх, якщо хочете, велика місія. За що їм низький уклін, щира подяка і щиросердечні вітання з нагоди професійного свята.

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