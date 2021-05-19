Україна знову опинилася на другому місці за смертністю від коронавірусу серед європейських країн. Станом на 18 травня у світі виявили 164,8 млн випадків Covid-19.

Найбільше хворих за добу зафіксували в Індії (267 тис.), Бразилії (74 тис.) та Аргентині (35 тис.). У світі від ускладнень, які викликав Covid-19, померли понад 14 тис. осіб. А за весь час пандемії вилікувались від недуги понад 145 млн осіб. Нині нараховується понад 16 млн активних випадків захворювання, з них у критичному стані – 100 тис. пацієнтів.

Головні новини про коронавірус за 19 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

В Україні 19 травня коронавірус виявили у 5 138 осіб. За час пандемії в Україні 48 696 людей померло від вірусу, за добу – 227. А одужали за останню добу – 17 102 людини.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (567), Дніпропетровській (457) та Донецькій (336) областях.

Інфекціоніст Віктор Петров вважає, що в Україні буде ще декілька хвиль коронавірусу, якщо у країні зафіксують новий штам Covid-19. За його словами ситуація буде загострюватися, тому громадянам слід вакцинуватися, щоб перенести хворобу без ускладнень.

Вакцинація в Україні

18 травня першу дозу вакцини проти коронавірусу 9 016 жителів України, а другу дозу – 10 072 особи. Загалом вже 957 346 людей отримали першу дозу вакцини проти коронавірусу, а 37 526 осіб отримали обидві дози препарату.

За даними МОЗ, 18 травня вакциною CoviShield щепилися 480 осіб, вакциною CoronaVac – 6 070 осіб, вакциною Comirnaty – 5 412 осіб, вакциною AstraZeneca – 7 126 осіб.

Українців, які їдуть до Польщі працювати, вакцинуватимуть від коронавірусу на кордоні препаратом Johnson & Johnson, який вимагає тільки одного уколу.

Коронавірус у світі

Європейський Союз дозволить в’їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Рада Європи розширить список третіх країн з хорошою епідеміологічною ситуацією, який буде заснований на нових критеріях.

Молдова з 19 травня переходить до третього етапу імунізації населення від коронавірусу. Вакцинуватимуть всіх охочих віком від 18 років.

З 19 травня Австрія скасовує велику кількість карантинних обмежень. Роботу відновлять кафе і ресторани, готелі, заклади культури, кінотеатри та театри, а також спортивні зали

У Франції почався другий етап пом’якшення карантину. Так, дозволено відкривати літні майданчики тільки на відкритому повітрі, комендантська година починатиметься на дві години пізніше – з 21.00 і буде діяти до 6.00. Музеї, кінотеатри, театри та інші культурні об’єкти також можуть відкритися, з обмеженнями за кількістю людей на квадратний метр.

Кіпр зафіксував перші випадки виявлення індійського варіанту Covid-19. Інфіковані цим штамом особи були швидко ізольовані та відправлені на карантин після прибуття на острів.

У ВООЗ повідомили, що за останній тиждень у світі зменшилась кількість нових випадків Covid-19 та смертей від нього.

За сім днів у світі було зареєстровано 4 809 520 нових випадків захворювання на коронавірус, наголошує ВООЗ, та 85 975 смертей. Це на 12% і 5% відповідно менше, ніж за попередній тиждень.