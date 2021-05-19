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Факти / Lifestyle
Людмила Грубник |

Ситуація напружена. В Україні за добу виявили 5 138 випадків Covid-19

коронавірус, карантин

В Україні станом на 19 травня 2021 року підтвердили 2 165 233 випадки коронавірусу. Епідситуація у країні залишається напруженою, за останню добу – 5 138 нових хворих.

З-поміж них – 260 дітей та 187 медпрацівників.

За час пандемії в Україні 48 696 людей померло від вірусу, за добу – 227.

1 899 446 українців подолали хворобу загалом, за день – 17 102 громадянина.

В Україні з початку поширення вірусу провели 9 914 382 тестування методом ПЛР, за добу – 31 935.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (567), Дніпропетровській (457) та Донецькій (336) областях.

  • Вінницька область – 128 випадків;
  • Волинська область – 193 випадки;
  • Дніпропетровська область – 457 випадків;
  • Донецька область – 336 випадків;
  • Житомирська область – 115 випадків;
  • Закарпатська область – 67 випадків;
  • Запорізька область – 276 випадків;
  • Івано-Франківська область – 98 випадків;
  • Київська область – 336 випадків;
  • Кіровоградська область – 84 випадки;
  • Луганська область – 111 випадків;
  • Львівська область – 239 випадків;
  • Миколаївська область – 237 випадків;
  • Одеська область – 130 випадків;
  • Полтавська область – 131 випадок;
  • Рівненська область – 309 випадків;
  • Сумська область – 167 випадків;
  • Тернопільська область – 108 випадків;
  • Харківська область – 567 випадків;
  • Херсонська область – 110 випадків;
  • Хмельницька область – 178 випадків;
  • Черкаська область – 169 випадків;
  • Чернівецька область – 62 випадки;
  • Чернігівська область – 53 випадки.
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Коронавірус в Україні

Станом на 18 травня 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 2 160 095 осіб.

За добу захворіло ще 4 095 громадян.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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