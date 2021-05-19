В Україні станом на 19 травня 2021 року підтвердили 2 165 233 випадки коронавірусу. Епідситуація у країні залишається напруженою, за останню добу – 5 138 нових хворих.
З-поміж них – 260 дітей та 187 медпрацівників.
За час пандемії в Україні 48 696 людей померло від вірусу, за добу – 227.
1 899 446 українців подолали хворобу загалом, за день – 17 102 громадянина.
В Україні з початку поширення вірусу провели 9 914 382 тестування методом ПЛР, за добу – 31 935.
Коронавірус у регіонах
Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (567), Дніпропетровській (457) та Донецькій (336) областях.
- Вінницька область – 128 випадків;
- Волинська область – 193 випадки;
- Дніпропетровська область – 457 випадків;
- Донецька область – 336 випадків;
- Житомирська область – 115 випадків;
- Закарпатська область – 67 випадків;
- Запорізька область – 276 випадків;
- Івано-Франківська область – 98 випадків;
- Київська область – 336 випадків;
- Кіровоградська область – 84 випадки;
- Луганська область – 111 випадків;
- Львівська область – 239 випадків;
- Миколаївська область – 237 випадків;
- Одеська область – 130 випадків;
- Полтавська область – 131 випадок;
- Рівненська область – 309 випадків;
- Сумська область – 167 випадків;
- Тернопільська область – 108 випадків;
- Харківська область – 567 випадків;
- Херсонська область – 110 випадків;
- Хмельницька область – 178 випадків;
- Черкаська область – 169 випадків;
- Чернівецька область – 62 випадки;
- Чернігівська область – 53 випадки.
Коронавірус в Україні
Станом на 18 травня 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 2 160 095 осіб.
За добу захворіло ще 4 095 громадян.
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