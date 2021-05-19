В Україні станом на 19 травня 2021 року підтвердили 2 165 233 випадки коронавірусу. Епідситуація у країні залишається напруженою, за останню добу – 5 138 нових хворих.

З-поміж них – 260 дітей та 187 медпрацівників.

За час пандемії в Україні 48 696 людей померло від вірусу, за добу – 227.

1 899 446 українців подолали хворобу загалом, за день – 17 102 громадянина.

В Україні з початку поширення вірусу провели 9 914 382 тестування методом ПЛР, за добу – 31 935.

Коронавірус у регіонах

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (567), Дніпропетровській (457) та Донецькій (336) областях.

Вінницька область – 128 випадків;

Волинська область – 193 випадки;

Дніпропетровська область – 457 випадків;

Донецька область – 336 випадків;

Житомирська область – 115 випадків;

Закарпатська область – 67 випадків;

Запорізька область – 276 випадків;

Івано-Франківська область – 98 випадків;

Київська область – 336 випадків;

Кіровоградська область – 84 випадки;

Луганська область – 111 випадків;

Львівська область – 239 випадків;

Миколаївська область – 237 випадків;

Одеська область – 130 випадків;

Полтавська область – 131 випадок;

Рівненська область – 309 випадків;

Сумська область – 167 випадків;

Тернопільська область – 108 випадків;

Харківська область – 567 випадків;

Херсонська область – 110 випадків;

Хмельницька область – 178 випадків;

Черкаська область – 169 випадків;

Чернівецька область – 62 випадки;

Чернігівська область – 53 випадки.

Коронавірус в Україні

Станом на 18 травня 2021 року коронавірус в Україні підтвердили у 2 160 095 осіб.

За добу захворіло ще 4 095 громадян.

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