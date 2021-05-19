У Канаді дослідники створили вакцину від коронавірусу, що складається з рослинних компонентів.

Речовина вже пройшла першу фазу клінічних випробувань.

За інформацією дослідників, її створили за допомогою генно-модифікованих рослин.

Вакцина складається з набору вірусоподібних частинок, до складу яких входять фрагменти оболонки коронавірусу.

Ефективність речовини випробували на 200 добровольцях віком від 18 до 49 років.

Про про ефективність вакцини інформація поки що не уточнюється. Однак щодо значних побічних ефектів, то їх не виявлено.

Читайте Французька компанія Sanofi заявила про тестування власної вакцини від коронавірусу

Вакцинація проти коронавірусу

Після появи коронавірусу науковці почали розробляти вакцину.

Наразі вже є низка створених препаратів, проте дослідження у цьому напрямку тривають.

Детальніше про створення вакцин проти коронавірусу у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Nature Medicine