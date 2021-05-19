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У світі зменшується кількість смертей від Covid-19 – ВООЗ
У ВООЗ повідомили, що за останній тиждень у світі зменшилась кількість нових випадків Covid-19 та смертей від нього.
За сім днів у світі було зареєстровано 4 809 520 нових випадків захворювання на коронавірус, підкреслює ВООЗ, та 85 975 смертей. Це на 12% і 5% відповідно менше, ніж за попередній тиждень.
Але, незважаючи на зниження протягом трьох тижнів, загальний рівень захворюваності на Сovid-19 залишається ще на досить високому рівні з початку пандемії.
А тим часом в Австралії вчені розробили і досліджують ефективність нової терапії проти коронавіруса.
Джерело: Укрінформ
Фото: Depositphotos
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