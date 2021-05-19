Українцям, які їдуть на роботу до Польщі, на кордоні робитимуть щеплення проти коронавірусу однодозовою вакциною Johnson&Johnson.
Таким чином Польща має намір захистити країну від проникнення вірусу ззовні.
– Ми щодня виявляємо хворих на Covid-19 на пунктах перетину кордону. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, повинні бути щеплені, адже це посилить наш захист, – говорить організатор вакцинальної кампанії в Підкарпатському воєводстві Станіслав Мазур.
За його словами, крім цього, заявки на щеплення надіслали багато роботодавців.
– Компанії, які наймають іноземців на будівництво чи сезонну роботу, бояться спалаху коронавірусу, оскільки це потім блокує роботу. Тому ми розпочнемо щеплення відразу після отримання замовлених вакцин, – сказав він.
У міністерстві охорони здоров’я Польщі наголошують, що вакцинуватись може кожен іноземець – студенти, науковці, люди, які мають дозвіл на роботу, а також подружжя та діти іноземців.
– Для щеплення не потрібний дозвіл на постійне проживання. Вакцинація в Польщі доступна кожному – застрахованій та незастрахованій особі, громадянину Польщі та іноземцю, – наголошує речник Міністерства охорони здоров’я Войцех Андрусевич.
Вакцини проти Covid-19 від США
18 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна домовлятиметься про отримання вакцини проти Covid-19 від США.
Обговорити це питання з Білим домом за його дорученням має посол України в США Оксана Маркарова.
Звернутися до США до допомогою Україна вирішила після того, як президент США Джо Байден оприлюднив план його адміністрації спрямувати до кінця червня 80 млн доз вакцин у різні країни.
Джерело: Wiadomości