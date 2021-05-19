Українцям, які їдуть на роботу до Польщі, на кордоні робитимуть щеплення проти коронавірусу однодозовою вакциною Johnson&Johnson.

Таким чином Польща має намір захистити країну від проникнення вірусу ззовні.

– Ми щодня виявляємо хворих на Covid-19 на пунктах перетину кордону. Люди, які приїжджають на роботу до Польщі, повинні бути щеплені, адже це посилить наш захист, – говорить організатор вакцинальної кампанії в Підкарпатському воєводстві Станіслав Мазур.

За його словами, крім цього, заявки на щеплення надіслали багато роботодавців.

– Компанії, які наймають іноземців на будівництво чи сезонну роботу, бояться спалаху коронавірусу, оскільки це потім блокує роботу. Тому ми розпочнемо щеплення відразу після отримання замовлених вакцин, – сказав він.

У міністерстві охорони здоров’я Польщі наголошують, що вакцинуватись може кожен іноземець – студенти, науковці, люди, які мають дозвіл на роботу, а також подружжя та діти іноземців.

– Для щеплення не потрібний дозвіл на постійне проживання. Вакцинація в Польщі доступна кожному – застрахованій та незастрахованій особі, громадянину Польщі та іноземцю, – наголошує речник Міністерства охорони здоров’я Войцех Андрусевич.

Вакцини проти Covid-19 від США

18 травня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна домовлятиметься про отримання вакцини проти Covid-19 від США.

Обговорити це питання з Білим домом за його дорученням має посол України в США Оксана Маркарова.

Звернутися до США до допомогою Україна вирішила після того, як президент США Джо Байден оприлюднив план його адміністрації спрямувати до кінця червня 80 млн доз вакцин у різні країни.

Джерело: Wiadomości