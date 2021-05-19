паспорт вакцинації

Держави Євросоюзу не змогли узгодити впровадження єдиної системи сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Переговори відновлять 20 травня.

Такий сертифікат планують запустити в ЄС наприкінці червня. Документ дасть змогу відкрити більше держав Євросоюзу для подорожей усередині блоку.

У сертифікаті буде інформація про негативний результат тесту на Covid-19 і вакцинацію людини. Документ дасть змогу туристам уникнути карантину після в’їзду в країни Євросоюзу.

Крім цього, країни ЄС працюють над питанням проведення безкоштовних тестувань на коронавірус. За даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, близько 17% дорослого населення ЄС зараз уже повністю вакциновані. До вересня планують вакцинувати 70% населення блоку.

Паспорти вакцинації

Зараз у світі активно обговорюють введення паспортів вакцинації від Covid-19.

Документи хочуть затвердити для того, щоб дати змогу людям безпечно подорожувати.

Детальніше про введення паспортів вакцинації читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Deutsche Presse-Agentur