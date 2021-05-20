Велика Британія стала першою країною, яка проведе випробування щодо ефективності введення третьої дози вакцини від коронавірусу.

Науковці протестують сім вакцин від Covid-19, щоб зрозуміти, які з них можна буде використовувати в осінній програмі вакцинації. У випробуваннях візьмуть участь 2 886 людей у віці від 30 років і старше.

Деякі пацієнти отримають третю дозу вакцини уже в червні. Три препарати будуть вводити лише у половинній дозі.

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Результати випробування у серпні-вересні направлять в Об’єднаний комітет з вакцинації та імунізації. Після цього уряд отримає відповідні рекомендації щодо проведення кампанії з вакцинації восени.

Бюджет клінічного випробування складає £19,3 млн (7,4 млрд грн).

Нещодавно у Британії розпочали випробування надшвидкого тесту на коронавірус, який може виявити хворобу за 25 секунд.

Випробування проводить авіакомпанія British Airways, у них беруть участь члени льотних і бортових екіпажів. За словами розробників, точність тесту складає 98%.

Джерело: Daily Record