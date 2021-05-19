Як індійський штам Covid-19 може потрапити в Україну – інфекціоніст

В Україні може бути ще декілька хвиль захворюваності на коронавірус, якщо у країну потраплять нові штами Covid-19.

Про це заявив лікар-інфекціоніст Віктор Петров у коментарі одному з видань. За його словами, до осені слід вакцинувати максимальну кількість людей, які у групі ризику, щоб вони без ускладнень переносили хворобу.

– Індійська мутація може потрапити в Україну разом зі студентами-медиками, які вчаться в наших медичних ВНЗ і є громадянами Індії, – зазначив він.

Петров наголосив, що у країні необхідно пришвидшити темпи вакцинальної кампанії проти Covid-19 та зробити так, щоб всі охочі змогли отримати щеплення.

Він додав, що ситуація з Covid-19 буде загострюватися, тому варто готуватися до цього вже зараз, щоб уникнути активного поширення хвороби.

Коронавірус в Україні

Станом на 19 травня в Україні зафіксували 5 138 нових випадків коронавірусу. За добу від ускладнень, які викликав Covid-19, померло 227 людей, а одужало – 17 102 громадянина.

Найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Харківській (567), Дніпропетровській (457) та Донецькій (336) областях.

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Джерело: Обозреватель