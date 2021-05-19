Іноді життєві обставини складаються так, що час, призначений для введення другої дози вакцини проти Covid-19, людина пропустила. Що робити в такому випадку? Невже починати все спочатку?

– Зрозуміло, нічого з початку починати не потрібно, – розповіла на прес-конференції Укрінформу сімейний лікар, співзасновник ГО Медичні Лідери Дарина Дмитрівська. – Другу дозу можна ввести найближчим часом, як тільки у людини з’явиться така можливість.

Але люди часто задають інше питання: чи потрібно взагалі робити щеплення, якщо немає гарантії, що буде друга доза? На жаль, є величезний дефіцит вакцин в усьому світі, не тільки в нашій країні. І МОЗ, у міру можливостей, намагається забезпечувати регулярні поставки, щоб всі могли своєчасно вакцинуватися вдруге.

Але навіть якщо 100%-впевненості в отриманні другої дози немає, вакцинуватися все одно потрібно. Тому що вже після першої дози виробляється велика кількість антитіл. І це – реальний захист від смертельно небезпечного вірусу. У будь-якому випадку, одна доза краще, ніж взагалі не отримати жодної дози вакцини.

Чи всі вакцини потрібно вводити двічі?

За словами Дарини Дмитрівської, всі вакцини проти коронавірусу, які зараз є в Україні, припускають дві дози. Одна доза тільки у компаніъ Johnson & Johnson. Але на українському ринку її поки немає.

Сімейний доктор також зазначила, що, в залежності від вакцини, може бути різний проміжок між введенням доз. Якщо ми говоримо про AstraZeneca, CoviShield або Sinovac Biotech, то оптимальний термін між вакцинами становить три місяці.

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