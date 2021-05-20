Споживання алкоголю негативно позначається на обсязі сірої речовини мозку, а також змінює структуру білої речовини. До такого висновку прийшли вчені з Оксфорда, проаналізувавши томограми мозку 25378 чоловік і кількість споживаного ними алкоголю.

Алкоголь негативно діє на багато органів: серце, печінку, підшлункову залозу, мозок. Але зазвичай дослідження його впливу в основному проводиться з великими дозами. Помірне споживання алкоголю вважається нешкідливим. У той же час ВООЗ заявляє, що будь-яке споживання алкоголю несе в собі ризики.

Етанол з алкогольних напоїв всмоктується в шлунково-кишковому тракті і через короткий час досягає мозку, завдаючи прямого впливу на нейрони. Доведено, що споживання великих доз алкоголю призводить до патологічних змін в мозку з втратою білої речовини. А результати малих доз не настільки однозначні.

Британські вчені під керівництвом Томаса Ніколса з Оксфордського Університету проаналізували вплив алкоголю на мозок у 25 378 учасників з дослідження. Учасникам дали опитувальники, щоб з’ясувати кількість споживаного ними алкоголю. Мозок досліджували методом магнітно-резонансної томографії.

Середнє споживання алкоголю виявилося на рівні 13,5 одиниць (18 грамів чистого етанолу) на тиждень. При цьому половина опитаних споживала більше 14 одиниць на тиждень, що більше прийнятої у Великій Британії “безпечної” кількості. Велика маса тіла і гіпертензія збільшували ризик ушкоджень мозку. При цьому зв’язку з типом вживаних алкогольних напоїв не виявили.

Негативний вплив алкоголю на мозок виявився пропорційним вживаній кількості, тому автори статті вважають, що безпечної дози не існує. Руйнівна дія помірного споживання алкоголю на мозок раніше недооцінювалася і дослідники радять переглянути існуючі рекомендації щодо безпечної кількості алкоголю.

Вживання алкоголю відносять до ризиків, які людина може усунути. Це не завжди дається легко, тому що пристрасть до алкоголю може бути запрограмованою генетично.

При цукровому діабеті алкоголь потрібно взагалі виключити.

Джерело: medRxiv

Фото: Giphy