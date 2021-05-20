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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Вікторія Яснопольська |

Чому люди з Covid-19 продовжують ходити на роботу – дослідження

плохо на работе

Невпевненість у соціальній захищеності, боязнь звільнення, переживання з приводу можливої ​​нестачі продуктів харчування. Такі основні причини, що змушують людей, заражених коронавірусною інфекцією, приховувати цей факт і виходити на роботу.

Співробітники Американського коледжу медицини праці та навколишнього середовища провели широкомасштабне соціологічне опитування, в результаті якого з’ясувалося, що майже 40% американців мають намір виходити на робоче місце, навіть якщо будуть відчувати себе погано.

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Незважаючи на простоту головного питання, причини такого необачного ставлення людей до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, виявилися набагато глибше і складніше, ніж внутрішні, ментальні цінності та пріоритети.

Вчені коледжу висловили намір звернутися з цими шокуючими результатами опитування до американської влади з проханням радикально переглянути соціально-економічні орієнтири. Перш за все, з урахуванням того, що нині США займає лідируюче перше місце за кількістю, як заражених, так і померлих від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

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Джерело: JOEM

Фото: Depositphotos

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