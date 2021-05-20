Невпевненість у соціальній захищеності, боязнь звільнення, переживання з приводу можливої ​​нестачі продуктів харчування. Такі основні причини, що змушують людей, заражених коронавірусною інфекцією, приховувати цей факт і виходити на роботу.

Співробітники Американського коледжу медицини праці та навколишнього середовища провели широкомасштабне соціологічне опитування, в результаті якого з’ясувалося, що майже 40% американців мають намір виходити на робоче місце, навіть якщо будуть відчувати себе погано.

Незважаючи на простоту головного питання, причини такого необачного ставлення людей до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, виявилися набагато глибше і складніше, ніж внутрішні, ментальні цінності та пріоритети.

Вчені коледжу висловили намір звернутися з цими шокуючими результатами опитування до американської влади з проханням радикально переглянути соціально-економічні орієнтири. Перш за все, з урахуванням того, що нині США займає лідируюче перше місце за кількістю, як заражених, так і померлих від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

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Джерело: JOEM