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Вікторія Яснопольська |

Covid-вакцини захищають від всіх штамів, але поїздки по світу краще відкласти – ВООЗ

Covid-вакцини захищають від всіх штамів, але поїздки по світу краще відкласти – ВООЗ

Прогрес в боротьбі з пандемією коронавируса залишається крихким, тому слід уникати міжнародних поїздок, попередив директор Всесвітньої організації охорони здоров’я по Європі Ханс Клюге на своїй щотижневій прес-конференції.

– Все нові варіанти вірусу Covid-19, які з’явилися на даний момент, дійсно реагують на доступні схвалені вакцини, – зазначив пан Клюге. – З ними можна боротися за допомогою тих же заходів громадської охорони здоров’я, які використовувалися до сих пір.

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Але, за словами чиновника, “вакцини можуть бути світлом в кінці тунелю, але ми не можемо бути цим світлом засліплені”. Іншими словами, потрібно проявляти максимум обережності і, по можливості, уникати міжнародних поїздок. Оскільки осередки збільшується передачі на континенті можуть швидко поширитися.

– Наприклад, індійський штам дуже легко передається від людини до людини. В даний час він виявлений як мінімум в 26 з 53 країн Європейського регіону ВООЗ, – зазначив пан Клюге.

Але на європейському континенті поки тільки 23 відсотки людей отримали одну дозу вакцини і тільки 11 відсотків обидві дози.

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Джерело: MedicalXpress

Фото: Depositphotos

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