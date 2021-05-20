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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Людмила Богданова |

Директор Pfizer повідомив про розробку нової версії вакцини

Директор Pfizer повідомив про розробку нової версії вакцини

Американська фармацевтична компанія Pfizer розробляє нову версію вакцини від коронавірусу. Про це повідомив генеральний директор компанії Альберт Бурла.

За його словами, оновлений препарат можна буде зберігати у звичайній морозильній камері до півроку. Гендиректор Pfizer підкреслив, що це створить гнучкість у використанні вакцини для медичних працівників.

Початкову версію вакцини необхідно тримати у спеціальних холодильниках за температури від -80°C до -60°C як під час зберігання, так і під час транспортування. Такі умови викликали занепокоєння та складнощі у багатьох країн.

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У Великій Британії проводять випробування введення третьої дози вакцини від коронавірусу. Під час них науковці тестуватимуть сім препаратів.

На основі результатів фахівці нададуть рекомендації місцевому уряду щодо проведення кампанії з вакцинації восени.

Джерело: Axios

Фото: Pixabay

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