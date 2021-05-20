Американська фармацевтична компанія Pfizer розробляє нову версію вакцини від коронавірусу. Про це повідомив генеральний директор компанії Альберт Бурла.

За його словами, оновлений препарат можна буде зберігати у звичайній морозильній камері до півроку. Гендиректор Pfizer підкреслив, що це створить гнучкість у використанні вакцини для медичних працівників.

Початкову версію вакцини необхідно тримати у спеціальних холодильниках за температури від -80°C до -60°C як під час зберігання, так і під час транспортування. Такі умови викликали занепокоєння та складнощі у багатьох країн.

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У Британії випробовують третю дозу вакцини

У Великій Британії проводять випробування введення третьої дози вакцини від коронавірусу. Під час них науковці тестуватимуть сім препаратів.

На основі результатів фахівці нададуть рекомендації місцевому уряду щодо проведення кампанії з вакцинації восени.

Джерело: Axios