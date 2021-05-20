Протягом 10 років, з 2011 до 2021, кількість абортів в Україні зменшилася майже утричі.

Про це повідомили у компанії Opendatabot. У 2011 році в Україні зафіксували 163 668 абортів, а у 2020 — 64 574. Тобто загальна кількість абортів скоротилася у три рази.

За останні 10 років зареєстрували 1 096 415 абортів. З них 1 048 974 зробили в державних закладах охорони здоров’я, 47 441 — в приватних закладах.

В Україні аборти є законними за запитом протягом перших дванадцяти тижнів вагітності. Штучне переривання вагітності між 12 та 28 тижнями можливе за умови медичних, соціальних або персональних підстав та виконується за згодою комісії лікарів.

До 12 тижнів аборти виконують методом кюретажу, вакуум-аспірації та медикаментозно. До медичної статистики абортів входять як спонтанні переривання вагітності (викидні), так і медичні легальні аборти, які робляться планово за медичними показами чи бажанням самої жінки.

Професор Єлизавета Шунько стверджує, що до переривання вагітності є сенс вдаватися тільки в крайніх випадках, маючи на те дійсно вагомі підстави. Варто пам’ятати, що після аборту наступна вагітність може або взагалі не відбутися, або закінчиться передчасно.

Джерело: Opendatabot