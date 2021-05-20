Хоча поява коронавірусу стала стресом для всього людства, є категорія людей, для яких питання особистої безпеки хвилює більше, аніж будь-кого. Це – вагітні, жінки, що планують вагітність та жінки, що намагаються завагітніти шляхом ЕКО.

Так на початку пандемії, коли ніхто не знав, що відбувається, і як інфекція позначиться на фертильності жінок, перебігу вагітності та на новонароджених, були деякі обмеження. Наприклад, у проведенні ЕКО. Та зараз, коли проводяться дослідження, створені вакцини, цю заборону знято.

Чи потрібно після Covid-19 відкладати вагітність на три або більше місяців, як рекомендує ВООЗ та деякі лікарі з різних країн?

– Я б рекомендувала утриматися місяці на три, – говорить лікар-інфекціоніст Тетяна Петрусенко. – Але, може й не всім. Якщо у вас був перебіг хвороби легкий, ви приймали мінінум медикаментів, ви не маєте хронічних захворювань, то можна вагітніти. Але якщо прийшлося лежати у лікарні, під киснем, тобто у вас було кисневе голодування всіх органів і систем, це може вплинути і на вагітність і на ваше здоров’я, і на здоров’я дитини.

До того ж, при лікуванні важких форм коронавірусу з приєднанням бактеріальної інфекції призначають ударні дози антибіотиків, які впливають на травлення, інтоксикацію організму. Багатьом пацієнтам інфекційних відділень призначалися гормональні препарати, вони теж впливають на організм жінки. Отже, краще дослухатися порад спеціалістів.

– Перед плануванням вагітності потрібно проконсультуватися з сімейним лікарем, акушером-гінекологом, здати аналізи крові, сечі, щоб виключити будь-які неприємні віддалені сюрпризи інфекції, – радить Тетяна Петрусенко.

Ще на початку пандемії з’явилися і поширилися інтернетом публікації, в яких говорилося, що вагітні мають високий ризик ускладнень, госпіталізації та смерті. Та все це не доведено. Вагітність не хвороба, і перебіг коронавірусної інфекції у них нічим не відрізняється від інших людей.

Але якщо жінка має в анамнезі хронічні захворювання, які самі по собі є обтяжливими (цукровий діабет, гіпертонія, тощо) і відносять жінку до групи ризику по коронавірусу, то тут потрібно поміркувати, чи варто ризикувати здоров’ям.

Рішення приймати треба індивідуально. Тому що і інфекція, як ми бачимо діє на всіх по-різному, то й наслідки у всіх різні. Якщо ж жінка здорова, рекомендувати їй не вагітніти не потрібно.

– Серед моїх пацієнток є такі, що перенесли коронавірусну хворобу, а потім завагітніли, – говорить лікар-ендокринолог клініки Оберіг Олена Антонюк. – Все йде за планом, ніяких відхилень вагітності, розвитку плоду немає.

До того ж, зараз уже є вакцини, які захищають принаймні від тяжкого перебігу та ускладнень коронавірусної хвороби. Отже потрібно зробити щеплення, і страх перед вірусом пройде.

Головне, що кажуть спеціалісти, вірус не передається дитині ані через плаценту, ані через грудне молоко.

Отже стримувати жінку у бажанні народити ніхто не може. Пандемія все одно закінчиться, а дотримуватися всіх рекомендацій щодо поведінки та способу життя мають всі: вагітні і невагітні.

В Україні вже зробили понад мільйон щеплень від коронавірусу.