Станом на ранок 20 травня коронавірус у Києві виявили ще в 433 осіб.
За весь період пандемії у столиці зафіксували 203 327 випадки коронавірусу.
Померло протягом минулої доби 11 осіб (за весь час пандемії – 4 983).
Зміг подолати хворобу 3 001 киянин (загалом – 137 960).
Хворіє наразі 2 579 людей.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.