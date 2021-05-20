Станом на ранок 20 травня коронавірус у Києві виявили ще в 433 осіб.

За весь період пандемії у столиці зафіксували 203 327 випадки коронавірусу.

Померло протягом минулої доби 11 осіб (за весь час пандемії – 4 983).

Зміг подолати хворобу 3 001 киянин (загалом – 137 960).

Хворіє наразі 2 579 людей.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: