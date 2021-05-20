Станом на 20 травня у світі зафіксували 165,5 млн випадків Covid-19. Найбільше хворих за добу виявили в Індії (276 тис.), Бразилії (79 тис.) та Аргентині (39 тис.).

Від ускладнень, які викликав Covid-19, померли понад 13 тис. осіб. А за весь час пандемії вилікувались від недуги понад 145 млн осіб. Нині нараховується понад 16 млн активних випадків захворювання, з них у критичному стані – 100 тис. пацієнтів.

Головні новини про коронавірус за 20 травня в Україні та світі – читайте на Фактах ICTV.

Коронавірус в Україні

Україна 20 травня знову опинилася у п’ятірці європейських країн-лідерів за кількістю летальних випадків від Covid-19. Так, за добу у країні померло 203 людини.

Також за добу коронавірус виявили у 5 165 осіб, з яких госпіталізовано 1 884. Побороти хворобу вдалося понад 16 тис. пацієнтів.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), Харківській (429), Запорізькій (311), Київській (295) областях та місті Києві (433).

Коронавірус у світі

У ВООЗ повідомили, що офіційно затверджені вакцини проти коронавірусу ефективні проти всіх відомих варіантів Covid-19. Тобто боротися із новими варіантами коронавірусу можна тими самими методами, що й проти класичного.

В Індії за добу від коронавірусу померла рекордна кількість людей – 4 529. Кількість хворих на коронавірус в Індії з початку пандемії перевищує 25,2 млн осіб, померлих — 283 тис.

Італія з 19 травня скоротила з 22.00 до 23.00 тривалість комендантської години, яку ввели для зменшення поширення Covid-19.

Вакцинація в Україні

В Україні 20 травня першу дозу вакцини проти коронавірусу отримали 7 399 людей, а завершили вакцинацію – 10 544 осіб. Загалом з початку вакцинальної кампанії в Україні вже зробили 1 012 815 щеплень проти коронавірусу: 964 745 людей отримали першу дозу, а 48 070 — завершили вакцинацію (отримали дві дози).

Найбільше щеплень зробили у Києві (1 878), Донецькій (1 322) та Одеській (1 080) областях.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко зазначив, що до кінця 2021 року всі, хто хоче вакцинуватися проти коронавірусу, зможуть це зробити.