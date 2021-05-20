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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Ольга Тетеріна |

Постачання вакцини Pfizer: ЄС підписав новий контракт на 1,8 млрд доз

вакцинація від коронавірусу

Європейська комісія підписала третій контракт з компаніями Pfizer/BioNTech на постачання 1,8 млрд доз вакцини проти коронавірусу в період з кінця 2021 року до 2023 року.

У Єврокомісії зазначили, що вони придбають 900 млн доз поточної вакцини і вакцини, адаптованої до штамів. Також є можливість закупівлі додаткових 900 млн доз.

За контрактом, виробництво вакцини повинно базуватися в ЄС, а основні компоненти поставлялися з ЄС. У ньому також наголосили, що з початку 2022 року компанії гарантують постачання препарату.

– Можливість для держав-членів перепродувати або передавати дози нужденним країнам за межами ЄС або через механізм COVAX була посилена, що сприяє глобальному і справедливому доступу до вакцини в усьому світі. Цей новий контракт посилить виробничі потужності ЄС із виробництва вакцин, що дозволить обслуговувати інші ринки у всьому світі,- додали у заяві.

18 травня Україна отримала нову партію зі 122 850 доз вакцини Comirnaty від Pfizer/BioNTech проти Covid-19 у рамках глобальної ініціативи COVAX. До кінця цього тижня ЮНІСЕФ доставить загалом 473 тисячі доз вакцини, а також розчинник для ін’єкцій.

Джерело: Європейська комісія

Фото: Pixabay

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