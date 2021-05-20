Рада Євросоюзу рекомендувала відкрити кордони для туристів, якщо вони щеплені схваленою в Європі вакциною від Covid-19.

Відповідне рішення ухвалили 20 травня.

Особи, які перетинатимуть кордон, за 14 днів до прибуття мають отримати останню рекомендовану дозу вакцини, схваленої Європейським агентством лікарських засобів (ЕМА).

До ухвалення положення про цифровий Covid-сертифікат держави-члени Ради Євросоюзу прийматимуть паспорти вакцинації, що містять принаймні мінімальний набір даних, відповідно до законодавства країни, з якої прибуває людина.

Однак у осіб, що перевіряють документи, повинна бути можливість визначити справжність, дійсність і цілісність сертифікату.

Джерело: European Council