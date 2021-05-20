Собаки визначають Covid-19 швидше ПЛР-тестів – вчені

З точністю 97% виявити присутність вірусу Covid-19 вміють … собаки. Причому набагато ефективніше багатьох тестів з швидким бічним потоком для скринінгу вірусів в місцях масового скупчення людей, включаючи аеропорти. Це довели результати дослідження французьких учених.

Випробування були проведені в березні і квітні 2021 року Національною ветеринарної школою Франції та відділенням клінічних досліджень паризької лікарні Неккер-Кочин. Суть проекту полягала в наступному.

Дослідники давали 335 добровольцям у віці від шести до 76 років, які прийшли на ПЛР-тест в центри тестування в Парижі, ватяні диски і просили протягом двох хвилин потримати їх під пахвами. Потім диски запечатали в банки і дали понюхати які брали участь у випробуванні собакам, жодна з яких не контактувала з добровольцями. Кінологи заздалегідь не знали, які проби виявилися позитивними.

У підсумку, собаки виявили 97% тих, чий ПЛР-тест згодом виявився позитивним, і 91% тих, чий ПЛР-тест негативний результат.

– Ці результати є науковим підтвердженням здатності собак виявляти нюхову сигнатуру Covid-19, – заявило правління паризької лікарні, додавши, що дослідження, яке повинно бути опубліковано в науковому огляді, було першим у своєму роді.

За словами одного з учасників експерименту професора Жан-Марка Трелуйе, це “відмінні результати, які можна порівняти з результатами тесту ПЛР”. Але вчений зазначив, що собаки все ж не замінять тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР), які значно більш надійні, ніж тести з швидким бічним потоком (LFT). Тобто в таких місцях, як аеропорти, вокзали та концертні майданчики собаки можуть значно полегшити масове тестування.

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