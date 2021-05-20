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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Марія Степанюк |

Ситуація залишається напруженою: в Україні 5 165 нових випадків захворювання

жінка у масці

Станом на ранок четверга, 20 травня, в Україні виявили загалом 2 170 398 випадків коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 5 165 осіб, з яких госпіталізовано 1 884.

За минулу добу одужали понад 16 тис. пацієнтів, летальних випадків – 203.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

  • одужали – 1 916 194 людини;
  • летальних випадків – 48 899.

За останню добу було здійснено понад 69 тис. тестувань, зокрема методом ПЛР – 29 509 та методом ІФА – 12 693.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), Харківській (429), Запорізькій (311), Київській (295) областях та місті Києві (433).

Коронавірус в Україні

  • м. Київ – 433 випадки;
  • Вінницька область – 117 випадків;
  • Волинська область – 196 випадків;
  • Дніпропетровська область – 489 випадків;
  • Донецька область – 291 випадок;
  • Житомирська область – 164 випадки;
  • Закарпатська область – 96 випадків;
  • Запорізька область – 311 випадків;
  • Івано-Франківська область – 126 випадків;
  • Київська область – 295 випадків;
  • Кіровоградська область – 80 випадків;
  • Луганська область – 123 випадки;
  • Львівська область – 283 випадки;
  • Миколаївська область – 172 випадки;
  • Одеська область – 146 випадків;
  • Полтавська область – 137 випадків;
  • Рівненська область – 217 випадків;
  • Сумська область – 129 випадків;
  • Тернопільська область – 141 випадок;
  • Харківська область – 429 випадків;
  • Херсонська область – 240 випадків;
  • Хмельницька область – 152 випадки;
  • Черкаська область – 181 випадок;
  • Чернівецька область – 86 випадків;
  • Чернігівська область – 131 випадок.
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Ситуація з Covid-19

В Україні станом на ранок 19 травня 2021 року виявили 5 138 нових хворих. З-поміж них – 260 дітей та 187 медпрацівників. Також 227 осіб померли.

Детальніше про статистику коронавірусу за 19 травня читайте у матеріалі Фактів ICTV.

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