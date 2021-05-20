Станом на ранок четверга, 20 травня, в Україні виявили загалом 2 170 398 випадків коронавірусу.

За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 5 165 осіб, з яких госпіталізовано 1 884.

За минулу добу одужали понад 16 тис. пацієнтів, летальних випадків – 203.

Загалом за весь час пандемії в Україні:

одужали – 1 916 194 людини;

летальних випадків – 48 899.

За останню добу було здійснено понад 69 тис. тестувань, зокрема методом ПЛР – 29 509 та методом ІФА – 12 693.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), Харківській (429), Запорізькій (311), Київській (295) областях та місті Києві (433).

Коронавірус в Україні

м. Київ – 433 випадки;

Вінницька область – 117 випадків;

Волинська область – 196 випадків;

Дніпропетровська область – 489 випадків;

Донецька область – 291 випадок;

Житомирська область – 164 випадки;

Закарпатська область – 96 випадків;

Запорізька область – 311 випадків;

Івано-Франківська область – 126 випадків;

Київська область – 295 випадків;

Кіровоградська область – 80 випадків;

Луганська область – 123 випадки;

Львівська область – 283 випадки;

Миколаївська область – 172 випадки;

Одеська область – 146 випадків;

Полтавська область – 137 випадків;

Рівненська область – 217 випадків;

Сумська область – 129 випадків;

Тернопільська область – 141 випадок;

Харківська область – 429 випадків;

Херсонська область – 240 випадків;

Хмельницька область – 152 випадки;

Черкаська область – 181 випадок;

Чернівецька область – 86 випадків;

Чернігівська область – 131 випадок.

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Ситуація з Covid-19

В Україні станом на ранок 19 травня 2021 року виявили 5 138 нових хворих. З-поміж них – 260 дітей та 187 медпрацівників. Також 227 осіб померли.

Детальніше про статистику коронавірусу за 19 травня читайте у матеріалі Фактів ICTV.