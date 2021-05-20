Станом на ранок четверга, 20 травня, в Україні виявили загалом 2 170 398 випадків коронавірусу.
За останню добу наявність вірусу SARS-CoV-2 підтвердилася ще у 5 165 осіб, з яких госпіталізовано 1 884.
За минулу добу одужали понад 16 тис. пацієнтів, летальних випадків – 203.
Загалом за весь час пандемії в Україні:
- одужали – 1 916 194 людини;
- летальних випадків – 48 899.
За останню добу було здійснено понад 69 тис. тестувань, зокрема методом ПЛР – 29 509 та методом ІФА – 12 693.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (489), Харківській (429), Запорізькій (311), Київській (295) областях та місті Києві (433).
Коронавірус в Україні
- м. Київ – 433 випадки;
- Вінницька область – 117 випадків;
- Волинська область – 196 випадків;
- Дніпропетровська область – 489 випадків;
- Донецька область – 291 випадок;
- Житомирська область – 164 випадки;
- Закарпатська область – 96 випадків;
- Запорізька область – 311 випадків;
- Івано-Франківська область – 126 випадків;
- Київська область – 295 випадків;
- Кіровоградська область – 80 випадків;
- Луганська область – 123 випадки;
- Львівська область – 283 випадки;
- Миколаївська область – 172 випадки;
- Одеська область – 146 випадків;
- Полтавська область – 137 випадків;
- Рівненська область – 217 випадків;
- Сумська область – 129 випадків;
- Тернопільська область – 141 випадок;
- Харківська область – 429 випадків;
- Херсонська область – 240 випадків;
- Хмельницька область – 152 випадки;
- Черкаська область – 181 випадок;
- Чернівецька область – 86 випадків;
- Чернігівська область – 131 випадок.
Ситуація з Covid-19
В Україні станом на ранок 19 травня 2021 року виявили 5 138 нових хворих. З-поміж них – 260 дітей та 187 медпрацівників. Також 227 осіб померли.
Детальніше про статистику коронавірусу за 19 травня читайте у матеріалі Фактів ICTV.