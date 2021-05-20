Фільтр, виготовлений з полімерних нанониток, затримує 99,9% аерозолів коронавірусу (крихітних частинок у повітрі).

– Наша робота є першим дослідженням, яке використовує аерозолі коронавірусу для оцінки ефективності фільтрації масок для обличчя та повітряних фільтрів”, – сказав автор-кореспондент Юнь Шень, доцент кафедри хімічної та екологічної інженерії штату Рівер.

Дослідження порівнювало ефективність хірургічних та бавовняних масок та нановолоконних електромеханічних мембран при запобіганні передачі коронавірусу повітрям. Бавовняна маска затримувала лише близько 45% -73% аерозолів. Хірургічна маска- до 98% аерозолів коронавірусу. Але нановолоконний фільтр видалив майже всі аерозолі коронавірусу.

На сьогоднішній день у всіх дослідженнях по ефективності масок або фільтрів використовувалися інші матеріали, що імітують розмір і поведінку аерозолів коронавірусу. Нове дослідження поліпшило це шляхом тестування як аерозолізованного сольового розчину, так і аерозолю, що містить коронавірус в тій же рідини, що і вірус Covid-19.

Данменг Шуай з університету Джорджа Вашингтона виготовив нитки діаметром близько 300 нанометрів – приблизно в 167 разів тонше, ніж людський волос. Нановолокна з них допомогли захопити 99,9% аерозолів коронавірусу.

Така техніка виробництва економічно вигідна і може бути використана для масового виробництва нановолокон фільтрів для засобів індивідуального захисту і систем фільтрації повітря.

Раніше вважалося, що Covid-19 передається двома шляхами: повітряно-крапельним і контактно-побутовим. Але через деякий час з’ясувалося, що вірус може передаватися аерозольним шляхом, який і є найважливіший.